Хмельницкий рассказал, что может влиять на экономическое развитие Украины — Finance.ua

Хмельницкий рассказал, что может влиять на экономическое развитие Украины Сегодня 12:34 — Казна и Политика

Об условиях для развития Украины в сложные времена и о кредитовании бизнеса рассказал украинский предприниматель, основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий на состоявшейся 20 сентября в Киеве конференции Global Outlook: Wartime Economic Forecasts.

«На экономическое развитие Украины будут влиять много факторов, но, по моему мнению, больше всего это — производство и инновации. Без производства и эффективных рабочих мест успешную страну невозможно построить. Образование также очень важно. Но образование — это смена поколений, на это нужно 20−40 лет», — отметил он.

Производство. Как отметил Хмельницкий, при условии «когда я строю завод два три года, а банк будет выдавать под 6% кредит — то мы построим заводы, небольшие производства (как в Китае и Турции), но для этого нужно 10-15 лет. Так это работает. Мне приятно, что власть прислушивается к бизнесу. Сегодня говорят, чтобы производство было в нашей стране, нужны стимулы, чтобы люди оставались, чтобы были рабочие места».

По словам Хмельницкого, если мы сегодня сделаем условия для наших производителей и они останутся в Украине, через некоторое время компании будут у нас производить продукцию, тогда Украина будет развиваться и двигаться вперед.

"Что такое экономический рост — человек получает зарплату, идет в магазин покупает продукцию, спрос начинается и начинается выпуск другой продукции и тому подобное. А если человек не получает зарплату, то нет и спроса.

Сегодня говорят о том, что ІТ-бизнес растет, но 57 тыс. айшников переехало за границу. То есть, они не берут кредиты в банке, не оплачивают покупки... это ничего не дает.

Рост в Украине будет, но не скоро. Если мы объединимся и если будут правила, помощь, то я думаю 15-20 лет, и мы это почувствуем", — говорит Хмельницкий.

О своих бизнесах. По словам Василия Хмельницкого:

20% бизнеса уже закрыли;

60% на сегодняшний день убыточны;

20% прибыльны, хотя имеют не ту прибыль, что до войны.

Например, «Жуляны» я не могу закрыть. Потому что люди разойдутся, а это специалисты, таких на рынке потом не набрать. Мы их пока поддерживаем. А вот Биофарма прибыльная, хотя на 50% объем сократился, но 50% работает. Ранее у компании была прибыль 25%, сейчас 5%, но она работает", — утверждает Хмельницкий.

Как вернуть назад выехавших за границу?

«Во первых, уже много вернулось. Из 5 миллионов выехавших раньше, наверное, полтора уже вернулись. Я вижу это по Киеву. Вернувшиеся люди затосковали по нашему сервису: по нашим лучшим ресторанам, гостиницам, услугам связи, банкам. Я уверен и верю, что в Украине есть эффективное будущее. Сегодня и государство и предприниматели по-другому начинают думать, принимать решения, поддерживать бизнес. Государство сделало льготы для производства. Выдают кредиты под 5-8 процентов... Поэтому путь правильный, однако это не может быть быстро», — резюмировал основатель холдинговой компании UFuture.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.