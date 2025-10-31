Главная конференция для инвесторов «Жить на проценты» раскрыла программу 2025 года: детали Сегодня 11:35

Стала известна программа конференции «Жить на проценты», участники которой узнают все и немного больше о действенных инвестиционных инструментах. Мероприятие пройдет уже 8 ноября в Киеве, поэтому у желающих присоединиться к ивенту еще есть возможность успеть в последний вагон и купить билеты. Мы же расскажем, какие темы и спикеров ждать в этом году.

Подробнее о программе «Жить на проценты»

Конференция станет полезной как для инвесторов-практиков, так и для новичков, желающих попробовать свои силы. Эксперты расскажут, как сделать так, чтобы деньги работали, пока вы отдыхаете.

Темы «Жить на проценты-2025» будут посвящены разбору реальных кейсов и стратегий от опытных инвесторов, особенностей украинского и мирового рынка, а также обзору современных инвестиционных проектов и инструментов.

Среди спикеров, которые выступят на конференции:

Артур Лупашко, основатель группы компаний Ribas Hotels Group;

Тарас Гук, розничный инвестор;

Руслан Линник, управляющий партнер фонда Majinx Capital

Елена Унаньян, директор по развитию бизнеса ЛУН

Дмитрий Карпиловский, основатель крупнейшего в Украине сообщества инвесторов УкрИнвестКлуб;

Тарас Кириченко, основатель Asset Management Europe.

Эксперты готовят как соло-выступления, так и планируют приобщиться к дискуссиям. Вот несколько тем, которые раскроют на конференции:

Дискуссия: Какие инвестиции выбирают сильнейшие предприниматели Украины в 2025 году

Долговой рынок Украины: как зарабатывать с умеренным риском

Как поступать в период волатильности на фондовом рынке

Топ-стратегии в крипте: как инвестируют зарабатывающие

Аналитика рынка жилой недвижимости: цены, тренды, прогнозы

Коллекционные монеты: как хобби превращается в прибыльную инвестицию

Большой риск — большие прибыли: стратегия венчурных инвестиций

Полный список спикеров и программа мероприятия по ссылке

Где и как купить билеты

Приобрести билеты на конференцию «Жить на проценты» можно на официальном сайте мероприятия. Присоединиться можно как онлайн, так и офлайн.

Преимущество офлайн-участия — доступ к экспозоне с инвестиционными предложениями и участие в розыгрыше призов от организаторов и партнеров. А еще кофе и чай со вкусняшками в течение дня и возможность пообщаться с экспертами лично в зоне нетворкинга за бокалом вина.

Важно: ни при каких обстоятельствах проведение конференции не будет перенесено. При необходимости (в случае воздушной тревоги), на локации есть надежное укрытие.

Несколько слов о партнерах

Партнерами конференции «Жить на проценты» в этом году выступают активные участники украинского инвестиционного рынка, которые собственными кейсами делают пассивные инвестиции еще более доступными и понятными.

В частности, партнером мероприятия является сервис земельных инвестиций Zeminvest — земельный инвестиционный фонд, помогающий с покупкой, управлением и продажей. Компания гарантирует ежегодные выплаты дохода от инвестиций (арендную плату) и капитализацию 8% годовых в течение первых 3 лет пребывания в инвестиции.

Еще один партнер конференции — Группа ICU. Это независимая инвестиционная группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также занимается венчурными и финтех-инвестициями. Уже больше 15 лет ICU является ведущей компанией по управлению активами в Украине и крупнейшим брокером на украинском рынке государственных облигаций.

Помогает с проведением «Жить на проценты» в этом году и Биржевой университет — единственный в Украине учебный центр с 5-уровневой системой курсов для инвесторов, где украинцев учат профессионально обучают инвестировать и зарабатывать на фондовом рынке.

Партнером также выступил S1 REIT — инвестиционный инструмент от девелопера Standard One, который делает инвестирование в доходную недвижимость S1 доступным и удобным в формате совладения готового арендного бизнеса.

Организаторы конференции — сайты Finance.ua и «Минфин» — искренне благодарны за поддержку и помощь в проведении главной конференции года для инвесторов «Жить на проценты» 2025 года.

