33
Главная конференция для инвесторов «Жить на проценты» раскрыла программу 2025 года: детали
Стала известна программа конференции «Жить на проценты», участники которой узнают все и немного больше о действенных инвестиционных инструментах. Мероприятие пройдет уже 8 ноября в Киеве, поэтому у желающих присоединиться к ивенту еще есть возможность успеть в последний вагон и купить билеты. Мы же расскажем, какие темы и спикеров ждать в этом году.

Подробнее о программе «Жить на проценты»

Конференция станет полезной как для инвесторов-практиков, так и для новичков, желающих попробовать свои силы. Эксперты расскажут, как сделать так, чтобы деньги работали, пока вы отдыхаете.
Темы «Жить на проценты-2025» будут посвящены разбору реальных кейсов и стратегий от опытных инвесторов, особенностей украинского и мирового рынка, а также обзору современных инвестиционных проектов и инструментов.
Среди спикеров, которые выступят на конференции:
  • Артур Лупашко, основатель группы компаний Ribas Hotels Group;
  • Тарас Гук, розничный инвестор;
  • Руслан Линник, управляющий партнер фонда Majinx Capital
  • Елена Унаньян, директор по развитию бизнеса ЛУН
  • Дмитрий Карпиловский, основатель крупнейшего в Украине сообщества инвесторов УкрИнвестКлуб;
  • Тарас Кириченко, основатель Asset Management Europe.
Эксперты готовят как соло-выступления, так и планируют приобщиться к дискуссиям. Вот несколько тем, которые раскроют на конференции:
  • Дискуссия: Какие инвестиции выбирают сильнейшие предприниматели Украины в 2025 году
  • Долговой рынок Украины: как зарабатывать с умеренным риском
  • Как поступать в период волатильности на фондовом рынке
  • Топ-стратегии в крипте: как инвестируют зарабатывающие
  • Аналитика рынка жилой недвижимости: цены, тренды, прогнозы
  • Коллекционные монеты: как хобби превращается в прибыльную инвестицию
  • Большой риск — большие прибыли: стратегия венчурных инвестиций
Полный список спикеров и программа мероприятия по ссылке.

Где и как купить билеты

Приобрести билеты на конференцию «Жить на проценты» можно на официальном сайте мероприятия. Присоединиться можно как онлайн, так и офлайн.
Преимущество офлайн-участия — доступ к экспозоне с инвестиционными предложениями и участие в розыгрыше призов от организаторов и партнеров. А еще кофе и чай со вкусняшками в течение дня и возможность пообщаться с экспертами лично в зоне нетворкинга за бокалом вина.
Важно: ни при каких обстоятельствах проведение конференции не будет перенесено. При необходимости (в случае воздушной тревоги), на локации есть надежное укрытие.

Несколько слов о партнерах

Партнерами конференции «Жить на проценты» в этом году выступают активные участники украинского инвестиционного рынка, которые собственными кейсами делают пассивные инвестиции еще более доступными и понятными.
В частности, партнером мероприятия является сервис земельных инвестиций Zeminvest — земельный инвестиционный фонд, помогающий с покупкой, управлением и продажей. Компания гарантирует ежегодные выплаты дохода от инвестиций (арендную плату) и капитализацию 8% годовых в течение первых 3 лет пребывания в инвестиции.
Еще один партнер конференции — Группа ICU. Это независимая инвестиционная группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также занимается венчурными и финтех-инвестициями. Уже больше 15 лет ICU является ведущей компанией по управлению активами в Украине и крупнейшим брокером на украинском рынке государственных облигаций.
Помогает с проведением «Жить на проценты» в этом году и Биржевой университет — единственный в Украине учебный центр с 5-уровневой системой курсов для инвесторов, где украинцев учат профессионально обучают инвестировать и зарабатывать на фондовом рынке.
Партнером также выступил S1 REIT — инвестиционный инструмент от девелопера Standard One, который делает инвестирование в доходную недвижимость S1 доступным и удобным в формате совладения готового арендного бизнеса.
Организаторы конференции — сайты Finance.ua и «Минфин» — искренне благодарны за поддержку и помощь в проведении главной конференции года для инвесторов «Жить на проценты» 2025 года.
По материалам:
Finance.ua
