Hitachi Energy ушла из рф — Finance.ua

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Hitachi Energy ушла из рф

Фондовый рынок
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Hitachi Energy ушла из рф
Hitachi Energy ушла из рф
Hitachi Energy объявила о выходе с рынка страны-оккупанта и сообщила о завершении продажи активов в россии. Компания получила все необходимые договоры по выходу из рынка страны-агрессора.
Об этом говорится в заявлении компании.
Новая компания будет работать независимо в нескольких местах в россии и сможет вести бизнес с местным персоналом, работавшим в области электросетей в течение длительного времени. В дальнейшем вся деятельность Hitachi Energy, связанная с россией, будет прекращена, а деловые отношения между Hitachi Energy и новой местной компанией будут осуществляться как между независимыми субъектами.
Hitachi Energy была создана в 2020 году на базе электросетевого бизнеса компании ABB. В конце 2022 года ABB завершила продажу своих акций СП, и Hitachi стала 100% владельцем компании.
Консолидированный доход Hitachi за 2021 финансовый год (закончился 31 марта 2022 года) составил 10 264,6 млрд иен ($84 136 млн), с 853 консолидированными дочерними компаниями и примерно 370 000 сотрудниками по всему миру.
В начале полномасштабного вторжения в Украину компания заявила, что останавливает всю производственную деятельность в россии и прекращает экспорт в страну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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