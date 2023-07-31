Heineken заявила о трудностях с продажей бизнеса в россии — Finance.ua
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Heineken заявила о трудностях с продажей бизнеса в россии

Фондовый рынок
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Heineken заявила о трудностях с продажей бизнеса в россии
Heineken заявила о трудностях с продажей бизнеса в россии
Нидерландский пивоваренный концерн Heineken заявил об усложнении процесса продажи своего бизнеса в россии.
Об этом говорится на сайте компании.
«Последние события в рф показывают, что для бизнеса еще сложнее получить разрешение на выход. В апреле мы объявили, что заявка на получение разрешения на продажу российского бизнеса подана на утверждение, и мы продолжаем упорно работать, чтобы обеспечить транзакцию», — говорится в сообщении.
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В отчете за первое полугодие 2023 года Heineken констатировала полное обесценивание своих российских активов.
Heineken уверяет, что до завершения сделки не получает никакой финансовой прибыли от текущих операций в россии, а также не получит прибыль от продаж бизнеса.
В компании подчеркнули, что по-прежнему «полностью нацелены на выход из россии, однако сроки нашего выхода не зависят от нас».

Справка Finance.ua:

  • компания работает на российском рынке с 2002 года, когда купила первую пивоварню в санкт-петербурге;
  • сейчас Heineken принадлежит семь пивоварен в стране;
  • в россии компания производит пиво под марками Strongbow, «Охота», «Три Медведя», «Бочкарев», «Жигулевское» и другие.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
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