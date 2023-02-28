Heineken планирует в течение полугода выйти из рф — Finance.ua

Heineken планирует в течение полугода выйти из рф Сегодня 03:46 — Фондовый рынок

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken заявил, что планирует завершить выход из рф в первой половине 2023 года.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Сейчас мы сосредоточены на ответственном выходе из россии. ...Закрытие соглашения в россии является сложной задачей, поскольку правила продолжают меняться. Мы не затягиваем время и хотели бы, чтобы все происходило быстрее. Тем не менее, при прочих равных условиях, мы стремимся достичь соглашения в первой половине этого года», — говорится в заявлении компании.

Heineken заявляет, что не будет получать в будущем никаких роялти, связанных с российским бизнесом, а также не получит прибыль от продажи или передачи права собственности на российский бизнес. К концу 2022 года компанией было зафиксировано обесценивание российских активов в размере 88 млн евро. На момент закрытия сделки ожидается, что производитель получит около 300 млн евро убытков от выхода из рф.

Относительно вопроса, почему, несмотря на обещание еще в марте выйти из россии, в Heineken говорят, что опасаются национализации российским правительством в случае остановки мощностей или наступления неплатежеспособности.

Согласно заявлению компании, российский бизнес Heineken получил «официальное предупреждение» от российской прокуратуры о том, что если такое решение приведет к приостановке или закрытию бизнеса, это будет рассматриваться как «преднамеренное банкротство», считающееся уголовным преступлением в россии.

В случае одобрения в рф соответствующего законопроекта, это в дальнейшем может стать основанием для национализации. В то же время сейчас законодательство россии позволяет правительству назначать внешнее управление в случае «преднамеренного банкротства».

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.