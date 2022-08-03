Heineken оценил российские активы на продажу в €475 млн. Компания планирует выйти из рф до конца года — Finance.ua

Heineken оценил российские активы на продажу в €475 млн. Компания планирует выйти из рф до конца года Сегодня 05:23 — Фондовый рынок

Heineken оценил российские активы на продажу в €475 млн. Компания планирует выйти из рф до конца года

Пивоваренный концерн Heineken рассчитывает добиться сделки по продаже российских активов во втором полугодии 2022 года.

Об этом говорится в отчетности компании за второй квартал.

Концерн планирует добиться сделки по продаже российских активов уже к концу года.

Heineken обеспечивает упорядоченную передачу бизнеса новому владельцу в полном соответствии с международными и местными законами, отмечается в отчете. Компания классифицирует российские активы как выставленные на продажу и оценила стоимость активов на продажу в €475 млн.

Текущие и долгосрочные обязательства, связанные с активами на продажу, оценили в 275 млн евро.

Справка Finance.ua:

9 марта концерн Heineken сообщил, что прекратит выпуск пива в рф под своим брендом. 28 марта компания сообщила о решении уйти с российского рынка;

чистая прибыль Heineken в апреле-июне составила €1,27 млрд по сравнению с €1,03 млрд, полученными за аналогичный период прошлого года.

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