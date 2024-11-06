Хайповая Telegram-игра Hamster Kombat лишилась 86% пользователей — Finance.ua
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Хайповая Telegram-игра Hamster Kombat лишилась 86% пользователей

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Хайповая Telegram-игра Hamster Kombat лишилась 86% пользователей
Хайповая Telegram-игра Hamster Kombat лишилась 86% пользователей
В сентябре игра-кликер (тапалка) Hamster Kombat наделала немало шума: 300 млн игроков, которые полгода усердно проходили задания и тыкали ежедневно в экраны смартфонов, ожидали немного подзаработать. Но когда пришло время листинга, мажорный хайп превратился в тотальное разочарование.
Почти половине вообще не насчитали токены HMSTR: всего 43% геймеров получили право на аирдроп. А те 47%, которые смогли получить HMSTR, огорчены из-за низкой цены монеты. Игру уже тогда окрестили самой провальной среди тапалок.

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Но это еще не всё. С сентября токен HMSTR упал в цене на 76%.
Хайповая Telegram-игра Hamster Kombat лишилась 86% пользователей
По данным Protos, Hamster Kombat количество активных пользователей за пять месяцев катастрофически упало до 41 млн, то есть сокращение составило 86% (259 млн).
Хайповая Telegram-игра Hamster Kombat лишилась 86% пользователей
Из-за Hamster Kombat тень упала на другие тапалки. Разочарование игроков и сложности с листингом в целом привели к значительному спаду интереса к такому жанру игр. Некоторые эксперты считают, что в таком виде, как сейчас, тапалки прекратят существование.
По материалам:
ITC.ua
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