Haval показал новый гибридный кроссовер, который может появиться в Украине — Finance.ua
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Haval показал новый гибридный кроссовер, который может появиться в Украине

Фондовый рынок
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Haval показал новый гибридный кроссовер, который может появиться в Украине
Haval показал новый гибридный кроссовер, который может появиться в Украине
Китайский автомобильный концерн Great Wall готовит к выходу новый кроссовер под маркой Haval. Речь идет об обновленном Haval Xiaolong Max, передает CarNewsChina.
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Haval Xiaolong Max ожидает масштабная модернизация как с точки зрения внешности, так и с точки зрения характеристик. Судя по тизерам, автомобиль получит тонкие передние фары, объединенные в один элемент световой полосой с логотипом Haval по центру, оригинальные задние фонари, окрашенные в черный цвет боковые стойки и 19-дюймовые колесные диски.
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Габариты новинки составят 4780 мм в длину, 1895 мм в ширину и 1725 мм в высоту при колесной базе 2810 мм.
Кроссовер будет предлагаться с двумя силовыми установками на выбор, причем обе будут гибридными. Первая из них основана на 1,5-литровом атмосферном моторе мощностью 114 л. с. и дополнена литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 27,54 кВт·ч.
Вторая установка будет построена на базе 1,5-литрового бензинового турбодвигателя, мощностью 154 лошадиные силы.
В Украине бренд Haval представлен такими моделями как H5, Jolion PRO, Ora 03, H6 GT, H6 HEV, H6, Jolion, Dargo и M6.
По материалам:
MMR
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