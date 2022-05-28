Harley-Davidson сделал электровелосипед для бездорожья (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Harley-Davidson сделал электровелосипед для бездорожья (фото)

28.05.2022, 02:08Технологии&Авто
25
Harley-Davidson сделал электровелосипед для бездорожья (фото)Harley-Davidson сделал электровелосипед для бездорожья (фото)
Serial 1, подразделение Harley-Davidson, которое занимается велосипедами, представила электрический горный велосипед (eMTB или electric mountain bike) под названием Bash/Mtn. Он относится к премиум-классу и, как следует из названия, предназначен для езды по бездорожью. Тираж ограничен 1050 экземплярами, каждый из которых стоит 3999 долларов.
Bash/Mtn называют первым горным электровелосипедом компании. У него упрощенная конструкция по сравнению с городскими байками Serial 1, и, предполагается, что его будут эксплуатировать в условиях бездорожья.
«Никакой суетливой настройки подвески, никакой привередливой трансмиссии — только два колеса, одна передача», — так модель описывают в Serial 1. По сути, это классический хардтейл с жёсткой вилкой, который пригоден и для дёрта, и для пампа.
Harley-Davidson сделал электровелосипед для бездорожья (фото)
Новинка построена на базе городской модели Mosh/Cty, от которого Bash/Mtn унаследовал не только двигатель Brose S Mag (90 Нм) и полиуретановый ремень Gates Carbon Drive с кордом из углеволокна, но ещё и амортизационный подседельный штырь SR Suntour NCX, гидравлические дисковые тормоза TRP, кабели и провода с внутренней прокладкой и встроенное светодиодное освещение.
На одном заряде съемной батареи (её емкость — 529 Вт-ч) Bash/Mtn может преодолеть дистанцию в 48-152 километра (в зависимости от режима езды), максимальная скорость составляет 32 километра в час. Всего будет выпущено 525 таких велосипедов для рынка США и 525 штук — для Европы.
По материалам: motor.ru
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.