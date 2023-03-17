Harley-Davidson представил свой самый доступный мотоцикл — Finance.ua

Harley-Davidson представил свой самый доступный мотоцикл 17.03.2023, 00:41 — Технологии&Авто

Harley-Davidson представил свой самый доступный мотоцикл, Фото: Harley Davidson

Harley-Davidson открыл для себя новый рыночный сегмент — американская компания впервые занялась бюджетными мотоциклами. Новый X 350 будет стоить 4793 доллара — примерно вдвое меньше самой дешевой нынешней модели.

Об этом сообщает сайт Rideapart.

Новый Harley-Davidson X 350 станет первой моделью бренда, которую будут производить в Китае. Именно в этой стране представили байк, хотя позже она должна появиться в Европе и Америке. Также анонсировали еще один мотоцикл бюджетного семейства — X 500.

Фото: Харлей Дэвидсон

Байк Harley-Davidson X 350 разработан в сотрудничестве с китайской компанией QJ Motor. Это классический мотоцикл с дизайном в духе модели XR 1200 Sportster — с узким каплеобразным бензобаком и укороченной задней частью.

Мотоцикл Harley-Davidson весит 180 кг. Он оснащен 353-кубовым двигателем на 36 л. с. и 6-ступенчатой механической КПП. Среди особенностей модели — нетипичные для Harley-Davidson цепной привод и один задний амортизатор. У байка 17-дюймовые колеса и однодисковые тормоза спереди и сзади.

Фокус По материалам:

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