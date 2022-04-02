Харьковчан освободили от платы за коммуналку до конца войны — Finance.ua

Харьковчан освободили от платы за коммуналку до конца войны

Вчера 10:23 — Личные финансы

Жителям Харькова спишут все начисленные суммы за коммунальные услуги с 24 февраля и до конца войны.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона, сообщает Общественное.

«Мы инициировали вопрос, чтобы оставшиеся в Харькове люди, находящиеся в условиях военных действий, они настоящие герои и, конечно, сегодня платить за коммунальные услуги они не будут», — сказал Терехов.

По его словам, речь идет о таких услугах как «вода, тепло, горячая вода, услуги канализации, придомовая территория, вывоз мусора — это город будет брать на себя».

Это касается всех жителей города.

Платежки пришли жителям Харькова автоматически, но оплачивать их не нужно.

В вечернем видеообращении Терехов добавил , что «это решение никак не повлияет на оплату работы коммунальщиков».

«Их героический труд будет оплачиваться в полном объеме за счет средств городского бюджета», — сказал мэр.

«При этом я очень благодарен всем людям, которые, несмотря на боевые действия, продолжают оплачивать услуги жилищно-коммунального хозяйства. Я обещаю вам, что с приходом мира в Украину ваши платежи будут пересчитаны», — подытожил Терехов.

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