Хакеры взломали и «напечатали» криптовалюту на $1,2 млрд — Finance.ua

Хакеры взломали и «напечатали» криптовалюту на $1,2 млрд Сегодня 16:33 — Финтех и Карты

Хакер или группа киберпреступников атаковали криптовалютный проект Acala Network и незаконно «напечатали» виртуальную валюту в эквиваленте более миллиарда долларов. В результате курс стейблокина AUSD упал на 99%.

Воспользовавшись эксплойтом — вредоносным фрагментом кода, использующим программные уязвимости проекта — злоумышленники выпустили более 1,2 млрд токенов, сообщила команда Acala в Twitter. Обнаружив это, разработчики запретили передачу украденных AUSD, заблокировав их на счету хакеров.

Стейблкоины — это криптовалюты со стабильным курсом, привязанным как правило к тем или иным фиатным валютам (их эмитент — государство), например доллару или евро. Но после взлома AUSD потерял привязку к $1 и по состоянию на 16 августа торгуется на уровне $0,01.

В Acala выяснили, что воры воспользовались неправильной конфигурацией ранее запущенного пула ликвидности iBTC/aUSD. «Неправильную конфигурацию исправили, а адреса кошельков, получивших ошибочно выпущенные стейблкоины, идентифицировали», — заявила команда, заверив, что продолжает следить за активностью кошельков злоумышленников.

Интересно, что эти взломщики могут быть не единственными, кто воспользовался уязвимостью проекта. Эксперты по криптобезопасности сообщили в Twitter, что другие люди также похитили из пула ликвидности токены DOT на тысячи долларов.

Стартап Acala является межсетевым центром DeFi (децентрализованные финансы). Токен AUSD был запущен в сети Polkadot ранее в 2022 году — он выпускается под залог других криптовалют (в частности, DOT, KSM, ACA и KAR) и позволяет сделать ликвидными активы, заблокированные в стейкинге.

Как теперь проект планирует восстанавливать привязку стейблкоина к доллару США (и будет ли это делать вообще), неизвестно. Пока что хакеру не удалось продать похищенные токены.

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Обозреватель По материалам:

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