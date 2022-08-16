Хакеры взломали и «напечатали» криптовалюту на $1,2 млрд — Finance.ua
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Хакеры взломали и «напечатали» криптовалюту на $1,2 млрд

Финтех и Карты
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Хакер или группа киберпреступников атаковали криптовалютный проект Acala Network и незаконно «напечатали» виртуальную валюту в эквиваленте более миллиарда долларов. В результате курс стейблокина AUSD упал на 99%.
Воспользовавшись эксплойтом — вредоносным фрагментом кода, использующим программные уязвимости проекта — злоумышленники выпустили более 1,2 млрд токенов, сообщила команда Acala в Twitter. Обнаружив это, разработчики запретили передачу украденных AUSD, заблокировав их на счету хакеров.
Стейблкоины — это криптовалюты со стабильным курсом, привязанным как правило к тем или иным фиатным валютам (их эмитент — государство), например доллару или евро. Но после взлома AUSD потерял привязку к $1 и по состоянию на 16 августа торгуется на уровне $0,01.
В Acala выяснили, что воры воспользовались неправильной конфигурацией ранее запущенного пула ликвидности iBTC/aUSD. «Неправильную конфигурацию исправили, а адреса кошельков, получивших ошибочно выпущенные стейблкоины, идентифицировали», — заявила команда, заверив, что продолжает следить за активностью кошельков злоумышленников.
Интересно, что эти взломщики могут быть не единственными, кто воспользовался уязвимостью проекта. Эксперты по криптобезопасности сообщили в Twitter, что другие люди также похитили из пула ликвидности токены DOT на тысячи долларов.
Стартап Acala является межсетевым центром DeFi (децентрализованные финансы). Токен AUSD был запущен в сети Polkadot ранее в 2022 году — он выпускается под залог других криптовалют (в частности, DOT, KSM, ACA и KAR) и позволяет сделать ликвидными активы, заблокированные в стейкинге.
Как теперь проект планирует восстанавливать привязку стейблкоина к доллару США (и будет ли это делать вообще), неизвестно. Пока что хакеру не удалось продать похищенные токены.
Кстати, биржа криптовалют Coinbase позволяет безопасно покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и другие. Это самая большая в мире биржа криптовалют с более чем 35 миллионами пользователей в 100 странах мира.
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По материалам:
Обозреватель
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