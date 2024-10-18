Хакеры из Северной Кореи похитили криптовалюты на 3 миллиарда долларов — Finance.ua
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Хакеры из Северной Кореи похитили криптовалюты на 3 миллиарда долларов

Финтех и Карты
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Хакеры из Северной Кореи с 2017 года похитили криптовалюты на миллиарды долларов, этими деньгами финансируется более половины ядерных и ракетных программ КНДР.
Об этом сообщается в отчете Microsoft Digital Defense Report 2024.
Отмечается, что только в 2023 году была украдена почти треть этой суммы — от 600 млн долл. до 1 млрд дол.
Начиная с прошлого года Microsoft определила три основные северокорейские хакерские группы, нацеленные на криптовалютные организации, в частности «Нефритовый снег», «Сапфировый снег» и «Цитриновый снег».
В отчете отмечается, что Северная Корея может присоединиться к созданию программ-вымогателей.
В частности, северокорейская группа Moonstone Sleet, обнаруженная в мае 2024 года, разработала специальный вариант программы-вымогателя под названием FakePenny, которая использовалась на организациях аэрокосмической и оборонной отраслей.
Аналитики Microsoft убеждены, что появление новых хакерских групп свидетельствует о том, что северокорейский режим расширяет свое участие в деятельности программ-вымогателей, усиливая использование инструментов киберпреступников для укрепления финансовых ресурсов и продвижения собственных стратегических интересов.

Курс криптовалют к доллару

По материалам:
Економічна Правда
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