Хакеры из КНДР похитили рекордное количество криптовалюты и секретных данных, — ООН Сегодня 17:21 — Криминал

По данным ООН, в 2022 году хакеры, связанные с Северной Кореей, похитили больше криптовалютных активов и секретных данных, чем в предыдущие годы.

Об этом сообщает Reuters

В конфиденциальном отчете ООН говорится, что преступники из КНДР нацелились на сети иностранных аэрокосмических и оборонных компаний.

«КНДР использовала изощренные кибертехнологии как для получения доступа к цифровым сетям, задействованным в киберфинансировании, так и для кражи потенциально ценной информации, в том числе для своих оружейных программ», — говорится в отчете комитета Совета Безопасности ООН.

По их оценкам, хакеры, связанные с Северной Кореей, украли виртуальные активы на сумму от 630 млн до 1 млрд долларов в 2022 году.

«Изменение стоимости криптовалюты в долларах США в последние месяцы, вероятно, повлияло на эти оценки. Таким образом, 2022 год стал рекордным годом для хищения виртуальных активов КНДР», — говорится в отчете ООН.

Большинство кибератак были совершены группами, контролирующими главное разведывательное управление Северной Кореи — Главное разведывательное бюро. В эти группы входят хакерские группы, отслеживаемые индустрией кибербезопасности, под именами Kimsuky, Lazarus Group и Andariel.

Ранее стало известно, что масштабная хакерская атака, которую впервые обнаружили в Италии, заблокировала тысячи серверов по всей Европе.

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