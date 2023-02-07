Хакеры из КНДР похитили рекордное количество криптовалюты и секретных данных, — ООН — Finance.ua
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Хакеры из КНДР похитили рекордное количество криптовалюты и секретных данных, — ООН

Криминал
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По данным ООН, в 2022 году хакеры, связанные с Северной Кореей, похитили больше криптовалютных активов и секретных данных, чем в предыдущие годы.
Об этом сообщает Reuters.
В конфиденциальном отчете ООН говорится, что преступники из КНДР нацелились на сети иностранных аэрокосмических и оборонных компаний.
«КНДР использовала изощренные кибертехнологии как для получения доступа к цифровым сетям, задействованным в киберфинансировании, так и для кражи потенциально ценной информации, в том числе для своих оружейных программ», — говорится в отчете комитета Совета Безопасности ООН.
По их оценкам, хакеры, связанные с Северной Кореей, украли виртуальные активы на сумму от 630 млн до 1 млрд долларов в 2022 году.
«Изменение стоимости криптовалюты в долларах США в последние месяцы, вероятно, повлияло на эти оценки. Таким образом, 2022 год стал рекордным годом для хищения виртуальных активов КНДР», — говорится в отчете ООН.
Большинство кибератак были совершены группами, контролирующими главное разведывательное управление Северной Кореи — Главное разведывательное бюро. В эти группы входят хакерские группы, отслеживаемые индустрией кибербезопасности, под именами Kimsuky, Lazarus Group и Andariel.
Ранее стало известно, что масштабная хакерская атака, которую впервые обнаружили в Италии, заблокировала тысячи серверов по всей Европе.
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По материалам:
РБК-Україна
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