Хакеры хотят оставить россиян без денег, слив данные карт «Сбербанка» — Finance.ua

Хакеры хотят оставить россиян без денег, слив данные карт «Сбербанка»

Сегодня 03:13 — Финтех и Карты

Хакеры слили в интернет информацию о картах более 110 тысяч клиентов российского «Сбербанка». В частности, слили номера карт, их срок действия и CVV-коды.

Эта информация позволит проводить транзакции онлайн — то есть любой сможет купить товары или перевести деньги.

«Это работа группы хакеров, которые являются экспертами по кардингу и фишингу», — говорят специалисты.

Кардинг — это незаконное использование информации, то есть кража денег со счетов, оформление кредитов или отмывание средств.

Также хакеры распространили данные с магнитной ленты карты, с помощью чего можно сделать так называемый дубликат, а затем рассчитаться через терминал или провести операцию в банкомате.

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