Хакеры хотят оставить россиян без денег, слив данные карт «Сбербанка» — Finance.ua
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Хакеры хотят оставить россиян без денег, слив данные карт «Сбербанка»

Сегодня 03:13Финтех и Карты
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Хакеры слили в интернет информацию о картах более 110 тысяч клиентов российского «Сбербанка». В частности, слили номера карт, их срок действия и CVV-коды.
Эта информация позволит проводить транзакции онлайн — то есть любой сможет купить товары или перевести деньги.
«Это работа группы хакеров, которые являются экспертами по кардингу и фишингу», — говорят специалисты.
Кардинг — это незаконное использование информации, то есть кража денег со счетов, оформление кредитов или отмывание средств.
Также хакеры распространили данные с магнитной ленты карты, с помощью чего можно сделать так называемый дубликат, а затем рассчитаться через терминал или провести операцию в банкомате.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: ITsider.
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