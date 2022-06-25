Хакеры атакуют украинских операторов и провайдеров телекоммуникаций — Finance.ua

Хакеры атакуют украинских операторов и провайдеров телекоммуникаций
Хакеры распространяют опасные электронные письма с темой «Бесплатная первичная правовая помощь».
Об этом сообщает Госспецсвязи.
Письма поступают с вероятно скомпрометированного электронного адреса в домене gov.ua и имеют вложения «Алгоритм действий членов семьи без вести отсутствующего военнослужащего LegalAid.rar».
Криптовалюты и мошенничество
Указанный RAR-архив содержит документ «Алгоритм_LegalAid.xlsm», открытие которого в конечном итоге приведет к загрузке и запуску вредоносной программы.
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«Учитывая email-адреса получателей электронных писем, специалисты предполагают, что атака направлена на операторов и провайдеров телекоммуникаций Украины», — резюмировали в ведомстве.
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