Хакер украл у основателя Fenbushi Capital криптовалюту на $42 млн — Finance.ua
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Хакер украл у основателя Fenbushi Capital криптовалюту на $42 млн

Криминал
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Партнер-учредитель венчурной фирмы Fenbushi Capital Бо Шень заявил, что неизвестный вывел с его Ethereum-кошелька все активы стоимостью $42 млн.
Инцидент произошел еще 10 ноября, но инвестор сообщил о нем спустя почти две недели. Большую часть украденных активов составил стейблкоин USD Coin (USDC) на сумму $38 млн.
В числе похищенных средств «стабильные монеты» USDT от Tether, токен UNI платформы Uniswap, а также малоизвестные альткоины вроде Reputation (REP), Liquity (LQTY) и Efforce (WOZX).
Он обратился в правоохранительные органы, включая ФБР.
«Цивилизация и справедливость в конечном итоге возобладают над варварством и злом. Таков железный закон человеческого общества. Это всего лишь вопрос времени», — заявил инвестор.
Блокчейн-компания по кибербезопасности Beosin подтвердила эксплойт. По словам специалистов, несанкционированные транзакции стали возможны в результате компрометации закрытого ключа.
Хакер вывел активы на два адреса и большую часть криптовалют обменял на DAI от MakerDAO.
Шень и Фэн Сяо основали Fenbushi в 2015 году. Советником фирмы является соучредитель Ethereum Виталик Бутерин.
Компания инвестировала в ряд известных участников криптоиндустрии, включая Abra, ConsenSys, Circle, Parity, Messari и другие.
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По материалам:
Forklog
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