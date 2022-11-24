Хакер украл у основателя Fenbushi Capital криптовалюту на $42 млн — Finance.ua

Хакер украл у основателя Fenbushi Capital криптовалюту на $42 млн Сегодня 13:40 — Криминал

Партнер-учредитель венчурной фирмы Fenbushi Capital Бо Шень заявил, что неизвестный вывел с его Ethereum-кошелька все активы стоимостью $42 млн.

Инцидент произошел еще 10 ноября, но инвестор сообщил о нем спустя почти две недели. Большую часть украденных активов составил стейблкоин USD Coin (USDC) на сумму $38 млн.

В числе похищенных средств «стабильные монеты» USDT от Tether, токен UNI платформы Uniswap, а также малоизвестные альткоины вроде Reputation (REP), Liquity (LQTY) и Efforce (WOZX).

Он обратился в правоохранительные органы, включая ФБР.

«Цивилизация и справедливость в конечном итоге возобладают над варварством и злом. Таков железный закон человеческого общества. Это всего лишь вопрос времени», — заявил инвестор.

Блокчейн-компания по кибербезопасности Beosin подтвердила эксплойт. По словам специалистов, несанкционированные транзакции стали возможны в результате компрометации закрытого ключа.

Хакер вывел активы на два адреса и большую часть криптовалют обменял на DAI от MakerDAO.

Шень и Фэн Сяо основали Fenbushi в 2015 году. Советником фирмы является соучредитель Ethereum Виталик Бутерин.

Компания инвестировала в ряд известных участников криптоиндустрии, включая Abra, ConsenSys, Circle, Parity, Messari и другие.

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Forklog По материалам:

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