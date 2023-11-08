H&M возвращается в Украину: дата открытия — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

H&M возвращается в Украину: дата открытия

Фондовый рынок
8
H&M возвращается в Украину: дата открытия
H&M возвращается в Украину: дата открытия
Стало известно, что совсем скоро сеть магазинов H&M вернется в Украину. В столичном ТРЦ Lavina Mall назвали точную дату.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий технической поддержки ТРЦ.

Что известно о возвращении H&M

Недавно на странице «Lavina Mall» в Instagram появилось сообщение о том, что скоро откроются магазины сети H&M. Однако в нем не указана дата открытия.
В комментарии работники ТРЦ сообщили, что открытие запланировано на 9 ноября.
В частности, в некоторых Telegram-каналах распространились фотографии с рекламными вывесками.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что продолжаются переговоры с международными брендами по их возвращению в Украину. И эти переговоры систематически ведутся с мая 2022 года.
Он добавил, что возврат международных компаний усиливает экономику Украины, ведь это уплаченные налоги в государственный бюджет, новые рабочие места, аренда помещений, повышение спроса на рабочую и интеллектуальную силу, сервис.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.