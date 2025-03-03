Гуманоидные роботы будут изготовлять себе подобных — Finance.ua

Гуманоидные роботы будут изготовлять себе подобных Сегодня 02:26 — Финтех и Карты

Гуманоидные роботы будут изготовлять себе подобных

Компания Apptronik объявила о начале уникального проекта: ее гуманоидный робот Apollo будет задействован в производстве себе подобных. Это стало возможно благодаря сотрудничеству с международной инженерной компанией Jabil, производящей компоненты для таких гигантов, как Apple, Dell и HP.

В рамках партнерства роботов Apollo разместят на сборочных линиях предприятий Jabil, где они будут выполнять производственные задания, в частности сборку новых роботов.

Но прежде чем Apollo станет частью процесса изготовления себе подобных, он должен доказать свою эффективность в выполнении базовых производственных операций. На начальных этапах робот будет задействован в логистических процессах, таких как проверка деталей, сортировка, упаковка, доставка на производственные линии, размещение креплений и субсборка компонентов. В будущем Apollo сможет работать на полноценных производственных линиях, освобождая людей от рутинных задач.

У Apollo рост 173 см, он может поднимать грузы до 25 кг. Его аккумулятор обеспечивает до 4 часов автономной работы. изначально он разрабатывался для простых задач, таких как перемещение грузов и упаковочных ящиков на складах. Однако обучение его сборке продуктов на производственных линиях станет значительным прорывом в развитии гуманоидной робототехники.

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