Гуманитарная почта MEEST из Европы, Канады и США — Finance.ua

Как сообщают в компании MEEST они ежедневно посылают из представительств в Европе, Америке и США тысячи тонн гуманитарной помощи на нужды Защитников и украинского народа.
Гумунитарная почта Meest готова принимать помощь от всех желающих.
Если вы хотите отправитьгуманитарную помощь в Украину, Вам необходимо привезти или отправить вещи в одно из наших представительств за рубежом. Мы отправим Вашу помощь в организации, отвечающие за ее распространение в Украине.
MEEST POLSKA
ul. Metalowców 51, 39-200, Dębica8.00 — 22.00Natalia Deneka, tel.: +48 532 843 486
ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ КОРОБОК С ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩЬЮ:
Упаковка может быть картонная или пластиковая.
Максимальный вес каждой упаковки — 30 кг.
Необходимо отдельно паковать товары по категориям.
К упаковке с гуманитраной помощью необходимо прикрепить лист А4 с подробным описанием содержимого коробки.
Не нужно указывать адрес получателя в Украине. Вся гуманитарная помощь будет доставлена на наш склад во Львове и разослана между разными аккредитованными организациями в Украине, которые собирают и распространяют помощь там, где это необходимо.