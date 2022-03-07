Гуманитарная почта MEEST из Европы, Канады и США — Finance.ua
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Гуманитарная почта MEEST из Европы, Канады и США

Сегодня 16:15
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Гуманитарная почта MEEST из Европы, Канады и США
Как сообщают в компании MEEST они ежедневно посылают из представительств в Европе, Америке и США тысячи тонн гуманитарной помощи на нужды Защитников и украинского народа.
Гумунитарная почта Meest готова принимать помощь от всех желающих.
Если вы хотите отправить гуманитарную помощь в Украину, Вам необходимо привезти или отправить вещи в одно из наших представительств за рубежом. Мы отправим Вашу помощь в организации, отвечающие за ее распространение в Украине.
Информационная линия гуманитарной почты Meest:
38 067 373 534338 050 373 5343
График работы: 08:00-20:00
helpua@meest.com
Перечень наших представительств, принимающих гуманитарную помощь в Украине
MEEST CANADA Toronto, Canada, 97 Six Point Rd, Etobicoke, ON, M8Z 2X3+1-800-361-7345+1-416-236-2032
MEEST GERMANY Meest Germany GMbH, 57627, Vor der Struth 1 Halle 16, Hachenburg, Germany
4 926 629 466 2394 926 629 472 645info@meest-germany.com
MEEST USA New Jersey, USA, 600 Markley Street, Port Reading, NJ 07064+18002889949+7326341517
Meest international Inc., Glendale, USA, 500 East Harvard Street, Ca 91205 +18006172545 +18185474910
MEEST FRANCE 51 Rue des Saints-Pères, 75006 Paris,+33 766 453 523+33 6 03 19 60 86PREMIER COURRIER, Rue Paulin de Nole, 18, Amabares-et-Lagrave, 33440+33 758 494 170
MEEST UKU Kay Shopping, E10 7QZ, Unit 2 Cromwell Ind Estate+44 203 441 78 57+44 0791 506 74 75 (WhatsApp)+44 791 506 74 75 (Viber)
MEEST ITALYE ldorado S.A.S. — ITALYMeest Milano, забір з дому+393 889 826 138+393 270 259 707+393 889 826 138Eldorado S.A.S. — ITALY Meest Rome, Rome, Italy, via Ostiense, 37, Rome, 00154+393 887 278 282+390 686 926 328Eldorado S.A.S. — ITALYMeest Napoli, via Giuseppe Ricciardi, 5, Napoli, 80142+393 270 038 080+3 908 119 553 873Eldorado S.A.S. — ITALYMeest Avellino, via Serafino Soldi, 34, Avellino, 83100+393 890 011 115+390 825 792 439Eldorado S.A.S. — ITALYMeest Salerno, via Clemente Mauro, 15, Salerno, 84123+390 899 254 604
MEEST GREECE ESPERIA TRAVEL, Viktoros Ougko str., 48-50 Athens, 10438+306 948 237 807+302 105 229 731SENGERIDIS — GREECESENGERIDIS TOURS, Pireos, 1 Athens, 10552+302 105 239 788+306 945 031 582
MEEST POLSKA ul. Metalowców 51, 39-200, Dębica8.00 — 22.00Natalia Deneka, tel.: +48 532 843 486
ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ КОРОБОК С ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩЬЮ:
  • Упаковка может быть картонная или пластиковая.​
  • Максимальный вес каждой упаковки — 30 кг.​
  • Необходимо отдельно паковать товары по категориям.​
  • К упаковке с гуманитраной помощью необходимо прикрепить лист А4 с подробным описанием содержимого коробки.​
  • Не нужно указывать адрес получателя в Украине. Вся гуманитарная помощь будет доставлена на наш склад во Львове и разослана между разными аккредитованными организациями в Украине, которые собирают и распространяют помощь там, где это необходимо.
По материалам: Finance.UA
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