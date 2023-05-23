Грузовые автомобили смогут блокировать прямо на дороге — Finance.ua

Грузовые автомобили смогут блокировать прямо на дороге Сегодня 19:47 — Казна и Политика

Грузовые автомобили смогут блокировать прямо на дороге

В Кабмине принят порядок сопровождения автотранспорта, имеющего признаки перегрузки, в ближайшее место взвешивания, а также запрет дальнейшего его движения.

Постановление Правительства предоставляет инспекторам Укртрансбезопасности новые полномочия. Теперь они смогут сопровождать транспорт к месту взвешивания или использовать специальное блокирующее устройство.

Правительственным постановлением предусмотрено:

право остановки авто с признаками перегрузки и сопровождения его для взвешивания до ближайшей специально обустроенной площадки (не далее 50 км);

возможность использовать специальное блокирующее устройство, если водитель отказывается ехать на место взвешивания или исправлять нарушения в случае подтверждения превышения разрешенных норм.

Также определены признаки, по которым автомобиль может сопровождаться взвешиванием инспектором ГСБТ:

загрузка выше бортов;

проседание узлов подвески;

отсутствие товарно-транспортной накладной или отказ ее предъявить.

Инспекторы ДСБТ обязаны фиксировать общение с водителем на боди-камеру полностью — для предупреждения каких-либо коррупционных злоупотреблений. Такая норма действует с августа прошлого года. В случае если инспектор не зафиксировал общение с водителем на камеру, для сотрудника ГСБТ предусмотрена дисциплинарная ответственность.

Только в мае запущены три системы автоматического взвешивания (WIM). В настоящее время 48 таких систем фиксируют перегрузку на дорогах государственного значения. Благодаря работе WIM в 2023 году было взыскано 83 млн гривен от штрафов за нарушение установленных норм.

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Телеканал 24 По материалам:

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