Грузовые автомобили смогут блокировать прямо на дороге — Finance.ua

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Грузовые автомобили смогут блокировать прямо на дороге

Казна и Политика
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Грузовые автомобили смогут блокировать прямо на дороге
Грузовые автомобили смогут блокировать прямо на дороге
В Кабмине принят порядок сопровождения автотранспорта, имеющего признаки перегрузки, в ближайшее место взвешивания, а также запрет дальнейшего его движения.
Постановление Правительства предоставляет инспекторам Укртрансбезопасности новые полномочия. Теперь они смогут сопровождать транспорт к месту взвешивания или использовать специальное блокирующее устройство.
Правительственным постановлением предусмотрено:
  • право остановки авто с признаками перегрузки и сопровождения его для взвешивания до ближайшей специально обустроенной площадки (не далее 50 км);
  • возможность использовать специальное блокирующее устройство, если водитель отказывается ехать на место взвешивания или исправлять нарушения в случае подтверждения превышения разрешенных норм.
Также определены признаки, по которым автомобиль может сопровождаться взвешиванием инспектором ГСБТ:
  • загрузка выше бортов;
  • проседание узлов подвески;
  • отсутствие товарно-транспортной накладной или отказ ее предъявить.
Инспекторы ДСБТ обязаны фиксировать общение с водителем на боди-камеру полностью — для предупреждения каких-либо коррупционных злоупотреблений. Такая норма действует с августа прошлого года. В случае если инспектор не зафиксировал общение с водителем на камеру, для сотрудника ГСБТ предусмотрена дисциплинарная ответственность.
Только в мае запущены три системы автоматического взвешивания (WIM). В настоящее время 48 таких систем фиксируют перегрузку на дорогах государственного значения. Благодаря работе WIM в 2023 году было взыскано 83 млн гривен от штрафов за нарушение установленных норм.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
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