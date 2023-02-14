Группа «ТАС» Тигипко планирует войти в СП австрийских voestalpine и ÖBB Rail Cargo по строительству вагонов — Finance.ua

Группа «ТАС» Тигипко планирует войти в СП австрийских voestalpine и ÖBB Rail Cargo по строительству вагонов Вчера 17:43 — Фондовый рынок

Кипрская TAS Overseas Investments Limited из группы «ТАС» Сергея Тигипко намерена получить более 25% в австрийской TransAnt GmbH (Линц) — совместном предприятии, созданном австрийскими ÖBB Rail Cargo Group и voestalpine Stahl GmbH для производства инновационных и экономически эффективных железнодорожных грузов.

Как говорится в сообщении Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на его сайте, ведомство уже предоставило TAS Overseas Investments Limited соответствующее разрешение на основе ее заявки и заявок TransAnt и voestalpine Stahl.

Кроме того, о получении уведомления в связи с приобретенной компанией TAS Overseas Investments Limited доли уставного капитала TransAnt GmbH 24 января этого года сообщила и Комиссия по защите конкуренции Кипра.

«TransAnt GmbH — это совместное предприятие, созданное в конце 2020 года между Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft и voestalpine Stahl GmbH для работы в секторе железнодорожных грузоперевозок. На этом этапе TransAnt не занимается коммерческой деятельностью. Однако после завершения этого соглашения ожидается, что оно будет активно заниматься разработкой, снабжением, продажей и арендой «гибких» вагонов и надстроек для перевозки грузов в промышленном секторе.

Первоначально Rail Cargo Group сообщало о планах паритетного владения в СП по voestalpine, однако на сегодняшний день ее доля, согласно австрийскому реестру, составляет 19,8%, тогда как voestalpine — 80,2%.

В связи с этим АМКУ классифицирует компании TransAnt GmbH и voestalpine Stahl GmbH и связанные с ними компании как единый субъект — Группу VAS. Это глобальная сталелитейная и технологическая группа, работающая в автомобильной и потребительской промышленности, аэрокосмической и нефтегазовой промышленности, а также в железнодорожной промышленности, которая котируется на Венской фондовой бирже и не имеет конечных владельцев-бенефициаров.

Справка Finance.ua

Группа «ТАС» основана в 1998 году бизнесменом Сергеем Тигипко. Сфера ее бизнес-интересов включает финансовый сектор (банковский и страховой сегменты) и аптечный, а также промышленность, недвижимость, венчурные проекты.

В группу входит «Днепровагонмаш» (ДВМ) — одно из ведущих предприятий Украины по проектированию и изготовлению грузовых вагонов. Годовая мощность производства — 9 тыс. вагонов. 2021 ДВМ сократил выпуск грузовых вагонов на 39,2% — до 477 шт., реализацию — на 44% до 461 ед.

Тигипко в конце 2022 года сообщал Forbes, что «Днепровагонмаш» выпускает 70 грузовых вагонов в месяц и готовится локализовать производство в Австрии.

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