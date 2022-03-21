ГРС инициирует упрощение процедуры установления местных налогов и сборов во время войны — Finance.ua

ГРС инициирует упрощение процедуры установления местных налогов и сборов во время войны

Сегодня 16:36 — Личные финансы

Государственная регуляторная служба Украины разработала законопроект об упрощении процедуры установления местных налогов и сборов, а также льгот по их уплате в условиях военного положения.

Об этом заявил глава ГРС Алексей Кучер.

Что изменится? Согласно Согласно проекту закона, Службы общины получат возможность устанавливать местные налоги и сборы по упрощенному порядку.

«Урегулируется механизм установления налогов в случае, если община не примет ни одного решения», — отметил Алексей Кучер.

ГРС ежегодно рассматривает тысячи проектов регуляторных актов органов местного самоуправления об установлении местных налогов и сборов. Такие решения определяют местную налоговую политику и обеспечивают наполнение соответствующих бюджетов, а значит, выступают важной частью общегосударственного бюджетного и налогового процессов.

В условиях военного положения необходимо сосредоточивать эти ресурсы на других процессах, возникла необходимость в установлении упрощенного порядка установления местных налогов и сборов, а также льгот по их уплате.

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