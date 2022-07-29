Грозит ли Украине дефолт — ответ НБУ Сегодня 21:03 — Казна и Политика

Грозит ли Украине дефолт — ответ НБУ

Директор департамента открытых рынков Национального банка Украины Алексей Лупин говорит, что не видит сценария дефолта по государственному долгу.

Об этом он рассказал во время Третьего всеукраинского валютного форума, организованного порталами Finance.ua и «Минфин».

Кстати, приобрести полную запись форума можно по ссылке.

«Страны Большой семерки и Парижский клуб поддержали обращение Министерства финансов об отсрочке платежей на два года. Украина не отказывается от этих платежей, а просит перенести график погашения. Все понимают, что когда страна воюет, есть более критические потребности, куда тратить валюту», — сказал Лупин.

Также на днях глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что до конца года Украина рассчитывает заключить новое соглашение с Международным валютным фондом на сумму 15-20 млрд долларов с выплатой в течение двух-трех лет.

Насколько целесообразно в нынешних условиях увеличивать государственный долг? С этим вопросом мы обратились к Алексею Лупину.

«В условиях войны любые статистические показатели — отношение долга к ВВП, например, отходит немного на другой план. Деньги МВФ — это самые дешевые деньги в мире. В мирное время доходность украинских еврооблигаций в долларах была на уровне 8%, в то же время средства МВФ предоставлялись под 1%. Программа с МВФ — это не только деньги, это еще и символ международной поддержки, а также программа реформ. В принципе, это и прогресс, и деньги, программа с МВФ будет очень полезна для Украины», — объяснил он.

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