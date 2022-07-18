Громкое имя и 1900 сил: самый быстрый итальянский суперкар поступил в производство (видео) — Finance.ua
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Громкое имя и 1900 сил: самый быстрый итальянский суперкар поступил в производство (видео)

Технологии&Авто
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Громкое имя и 1900 сил: самый быстрый итальянский суперкар поступил в производство (видео)
Громкое имя и 1900 сил: самый быстрый итальянский суперкар поступил в производство (видео)
Компания Pininfarina начала производство своей первой модели Battista. Знаменитое итальянское ателье создает дизайн авто других марок с 1930 года, но только сейчас решилось выпускать машины собственной разработки. Об этом сообщает официальный сайт Pininfarina.
Электрический суперкар Pininfarina Battista назван в честь основателя ателье Баттисты Фарины. Авто представили еще в 2019 году и должны были запустить в производство в 2020-м, однако пандемия коронавируса заставила изменить планы.
Всего выпустят 150 Battista стоимостью в 2 млн. евро. Электромобили собираются вручную по индивидуальному заказу и на каждый уходит 1250 человеко-часов. Суперкары украшают специальными табличками с серийным номером авто.
Громкое имя и 1900 сил: самый быстрый итальянский суперкар поступил в производство (видео)
Первый серийный автомобиль собрали в спецверсии Anniversario с особым цветом кузова. Зеленая краска вручную наносится шарами на карбоновый кузов на протяжении нескольких недель.
Электромобиль Pininfarina Battista получил силовую установку от хорватского суперкара Rimac Nevera. У него четыре мотора суммарной мощностью 1900 л. с. и аккумуляторная батарея емкостью 120 кВт∙ч.
Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 2 с и до 300 км/ч за 12 с. Его максимальная скорость составляет 350 км/ч и это самый быстрый итальянский суперкар на данный момент. Заявленный запас хода — 450 км.
По материалам:
Фокус
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