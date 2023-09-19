Гривна продолжает ослабление: аналитики объяснили причины — Finance.ua

Гривна продолжает ослабление: аналитики объяснили причины
Наличный курс гривны продолжил ослабевать на прошлой неделе — спрос на иностранную валюту на розничном рынке снова вырос.
Как говорится в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU, население купило за 4 рабочих дня безналичной валюты на 21%, а наличной — на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели.
При этом объемы продаж валюты населением уменьшились в среднем на 2%. Соответственно на наличном рынке курс гривны ослаб приблизительно на 0,5% - до 37,6−38,4 грн/$.
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На межбанковском рынке клиенты банков (юрлица) тоже значительно увеличили покупку валюты. За четыре рабочих дня они приобрели 1,3 млрд долларов, что на 32% больше, чем за аналогичный период на прошлой неделе.
В то же время они еще и снизили продажу валюты на 15%. В результате НБУ был вынужден продать из резервов $873 млн валюты из-за интервенций, которые являются наибольшим недельным объемом с начала года.
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«Ожидание перехода к более гибкому курсообразованию стало причиной увеличенного спроса на валюту как на наличном, так и на межбанковском рынках. Среди активных покупателей могли быть аграрии, которые постепенно движутся к завершению нынешнего сезона и, похоже, стремились заранее сформировать запас средств в валюте для финансирования весенне-полевых работ, пока НБУ не перешел к гибкому курсообразованию, а курс гривны не ослаб еще больше», — объяснили аналитики компании.
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