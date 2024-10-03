Гривна будет дешеветь: эксперт назвал причины — Finance.ua
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Гривна будет дешеветь: эксперт назвал причины

Валюта
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Гривна будет дешеветь, но это не будет стремительно и непредсказуемо. Курсовых скачков не ожидается.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников.
По его мнению, будет объясняться не текущей ситуацией, в том числе связанной с сокращением внешних поступлений, а тем, что уже обнародован прогнозируемый среднегодовой валютный курс на 2025 год, который составляет 45 гривен за доллар.
«Я думаю, что общая тенденция будет такой, что гривна будет медленно неуклонно дешеветь. Каких-то всплесков при этом или курсовых скачков я не прогнозирую», — сказал Плотников.

Бюджетный курс и позиция НБУ

Напомним, Кабинет Министров заложил в проект бюджета на 2025 год курс на уровне 45 грн/доллар. Средний курс на 2024 год определен на уровне 40,8 грн/доллар.
В то же время, в НБУ неоднократно заявляли, что бюджетный курс не является ни прогнозом, ни ориентиром для центробанка. Как заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, этот курс — исключительно расчетный.
Кроме того, глава НБУ Андрей Пышный отметил, что именно НБУ определяет курс. «Ни наши международные партнеры, ни правительство. Это наш исключительный мандат. И это наша абсолютная ответственность — определять не только курс, определять курсовую политику, обеспечивать реализацию мандата НБУ», — сказал он.
По его словам, ценовая и курсовая стабильность — ключевые элементы.
По материалам:
РБК-Україна
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