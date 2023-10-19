Гример-пастижер, крупье, костюмер: подборка неординарных вакансий — Finance.ua
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Гример-пастижер, крупье, костюмер: подборка неординарных вакансий

Личные финансы
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Гример-пастижер, крупье, костюмер: подборка неординарных вакансий
Гример-пастижер, крупье, костюмер: подборка неординарных вакансий
Редакция медиаплатформы robota.ua провела подборку вакансий для креативных кандидатов.

Декоратор свадебных платьев (Черновцы)

Компания, занимающаяся производством и оптовой реализацией свадебных и вечерних платьев, приглашает в команду ответственных работников с опытом работы от 6-ти месяцев и желанием работать.
Обязанности: украшение платьев (выкладка кружева, пришивание пуговиц, расшивка бусинами) согласно образцу.

Гример-пастижер/парикмахер в Академический музыкально-драматический театр им. Леси Украинки (Каменское)

Что придется делать будущему работнику: выполнять художественные прически для участников спектакля и концертов; готовить волосы для изготовления пастижерских изделий; производить пастижерские изделия: бороды, усы, бакенбарды. Работодатель сообщает о возможности обучения пастижерскому делу в процессе работы.

Дизайнер вышивки в Территория min (Чернигов)

Сеть магазинов приглашает в команду. Обязанности будущего дизайнера: поиск и разработка принтов под вышивку; конвертация иллюстраций в формат вышивки (анонсируется обучение); работа с программами Wilcom/Pulse (анонсируется обучение); утверждение пробного образца.
Рассматриваются кандидаты с опытом работы в Adobe Illustrator и Adobe Photoshop.

Крупье/инструктор спортивного покера (Тернополь)

Клуб спортивного покера проводит набор в школу инструкторов. Обязанности крупье: проведение спортивных состязаний. Среди требований — навыки устного счета. Работодатель анонсирует бесплатное обучение, официальное трудоустройство и стабильную заработную плату.

Костюмер в «Мастера Счастья» (Киев)

Рассматривают кандидатов, которые будут поддерживать идеальный порядок на складе; собирать и выдавать костюмы и реквизит на выезд; получать и проверять костюмы после выезда; производить мелкий ремонт костюмов (при необходимости).
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Finance.ua
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