Гример-пастижер, крупье, костюмер: подборка неординарных вакансий — Finance.ua

Гример-пастижер, крупье, костюмер: подборка неординарных вакансий Сегодня 17:02 — Личные финансы

Гример-пастижер, крупье, костюмер: подборка неординарных вакансий

Редакция медиаплатформы robota.ua провела подборку вакансий для креативных кандидатов.

Компания, занимающаяся производством и оптовой реализацией свадебных и вечерних платьев, приглашает в команду ответственных работников с опытом работы от 6-ти месяцев и желанием работать.

Обязанности: украшение платьев (выкладка кружева, пришивание пуговиц, расшивка бусинами) согласно образцу.

Что придется делать будущему работнику: выполнять художественные прически для участников спектакля и концертов; готовить волосы для изготовления пастижерских изделий; производить пастижерские изделия: бороды, усы, бакенбарды. Работодатель сообщает о возможности обучения пастижерскому делу в процессе работы.

Сеть магазинов приглашает в команду. Обязанности будущего дизайнера: поиск и разработка принтов под вышивку; конвертация иллюстраций в формат вышивки (анонсируется обучение); работа с программами Wilcom/Pulse (анонсируется обучение); утверждение пробного образца.

Рассматриваются кандидаты с опытом работы в Adobe Illustrator и Adobe Photoshop.

Клуб спортивного покера проводит набор в школу инструкторов. Обязанности крупье: проведение спортивных состязаний. Среди требований — навыки устного счета. Работодатель анонсирует бесплатное обучение, официальное трудоустройство и стабильную заработную плату.

Рассматривают кандидатов, которые будут поддерживать идеальный порядок на складе; собирать и выдавать костюмы и реквизит на выезд; получать и проверять костюмы после выезда; производить мелкий ремонт костюмов (при необходимости).

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