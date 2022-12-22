Греция закрыла свое воздушное пространство для самолетов из беларуси, — СМИ Сегодня 07:59

Греция решила закрыть свое воздушное пространство для самолетов из беларуси. При этом Афины запретили рейсы в рб.

Об этом сообщает Pentapostagma

Как отмечает издание, такое решение связано с ростом опасений по поводу возможного прямого участия беларуси в войне россии против Украины. Таким образом, сегодня власти страны утвердили соответствующую директиву о введении ряда ограничений.

«В соответствии с решением совета самолетам, эксплуатируемым авиаперевозчиками беларуси, запрещается посадка, взлет с территории Греции или пролет над ее территорией», — говорится в директиве.

При этом греческие авиаперевозчики должны не выполнять полеты в Минск и не залетать в воздушное пространство беларуси.

Напомним, ранее стало известно, что авиакомпаниям Молдовы запретили возобновлять рейсы в россию.

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