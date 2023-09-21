Гречка в Украине подешевела до довоенного уровня: что будет с ценами в дальнейшем — Finance.ua

Гречка в Украине подешевела до довоенного уровня: что будет с ценами в дальнейшем Сегодня 06:30 — Личные финансы

Гречка в Украине подешевела до довоенного уровня: что будет с ценами в дальнейшем

В августе 2023 года средние потребительские цены на гречневую крупу в Украине уменьшились до 45,6 грн/кг. Это на 6,3% меньше 48,7 грн/кг — уровень цены на гречку в феврале 2022 года, то есть в начале войны.

Об этом сообщает научный центр «Институт аграрной экономики».

Как отмечается в публикации, гречка 2,1 раза дешевле максимальной цены в 96,0 грн/кг, зафиксированной в августе 2022 года.

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«Рост цен на гречку продолжался до сентября 2022 года, а затем, с поступлением продукции нового урожая, началось постепенное снижение, которое происходит до сих пор и имеет все перспективы для продолжения», — сказал директор центра, академик НААН Юрий Лупенко.

В целом динамика потребительских цен в Украине соответствует прогнозным оценкам и дает основания для избежания резкого роста в нынешнем году.

«Определенный потенциал роста традиционно имеют продукты переработки и животноводства, которые более зависимы от энергетических и сырьевых факторов, тогда как цены на овощи и фрукты, скорее всего, продолжат снижение в сентябре и, возможно, в октябре», — сказал Лупенко.

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