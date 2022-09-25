Гречка начнет дешеветь, когда на рынок массово пойдет зерно нового урожая — Высоцкий — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Гречка начнет дешеветь, когда на рынок массово пойдет зерно нового урожая — Высоцкий

Личные финансы
457
Гречка начнет дешеветь, когда на рынок массово пойдет зерно нового урожая — Высоцкий
Гречка начнет дешеветь, когда на рынок массово пойдет зерно нового урожая — Высоцкий
В Украине цены на гречневую крупу за последнюю неделю снизились на 5,5 гривны за килограмм и такая тенденция продолжается.
Такое мнение высказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий на брифинге «Страда в Украине 2022».
«Цена еще остается высокой, но за последнюю неделю она снизилась в торговых сетях на 5,5 гривны за килограмм. И однозначно еще снизится, когда на рынок массово пойдет зерно нового урожая», — заявил замминистра.
По словам Высоцкого, сбор урожая гречки завершится к середине октября.
Он предполагает, что, соответственно, через месяц-полтора, то есть в ноябре-декабре цены на крупу на полках магазинов достигнут минимального уровня. А потом начнут снова постепенно расти из-за расходов на хранение.
Высоцкий добавил, что нынешний урожай гречки превысил объемы внутреннего потребления в 1,5 раза, что позволяет полностью обеспечить внутренний спрос, не прибегая к импорту.
«Гречки уже намолочено около 60 тысяч тонн. И это собрано на 30-40% от посевных площадей. Таким образом, мы ожидаем в этом году производство и запасы гречки на уровне около 140-150 тысяч тонн в так называемом конечном хранении. То есть, при внутреннем потреблении в 100 −110 тысяч тонн, учитывая эмиграцию и уменьшение количества потребителей, полуторакратное превышение внутренних потребностей», — заявил замминистра.
В частности, он отметил, что в последние годы Украина импортировала 30-40% объемов внутреннего потребления.
«Аграрии откликнулись на призывы потребителей и государства и существенно увеличили посевные площади этой культуры весной», — сказал Высоцкий.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.