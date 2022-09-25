Гречка начнет дешеветь, когда на рынок массово пойдет зерно нового урожая — Высоцкий Вчера 06:45 — Личные финансы

Гречка начнет дешеветь, когда на рынок массово пойдет зерно нового урожая — Высоцкий

В Украине цены на гречневую крупу за последнюю неделю снизились на 5,5 гривны за килограмм и такая тенденция продолжается.

Такое мнение высказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий на брифинге «Страда в Украине 2022».

«Цена еще остается высокой, но за последнюю неделю она снизилась в торговых сетях на 5,5 гривны за килограмм. И однозначно еще снизится, когда на рынок массово пойдет зерно нового урожая», — заявил замминистра.

По словам Высоцкого, сбор урожая гречки завершится к середине октября.

Он предполагает, что, соответственно, через месяц-полтора, то есть в ноябре-декабре цены на крупу на полках магазинов достигнут минимального уровня. А потом начнут снова постепенно расти из-за расходов на хранение.

Высоцкий добавил, что нынешний урожай гречки превысил объемы внутреннего потребления в 1,5 раза, что позволяет полностью обеспечить внутренний спрос, не прибегая к импорту.

«Гречки уже намолочено около 60 тысяч тонн. И это собрано на 30-40% от посевных площадей. Таким образом, мы ожидаем в этом году производство и запасы гречки на уровне около 140-150 тысяч тонн в так называемом конечном хранении. То есть, при внутреннем потреблении в 100 −110 тысяч тонн, учитывая эмиграцию и уменьшение количества потребителей, полуторакратное превышение внутренних потребностей», — заявил замминистра.

В частности, он отметил, что в последние годы Украина импортировала 30-40% объемов внутреннего потребления.

«Аграрии откликнулись на призывы потребителей и государства и существенно увеличили посевные площади этой культуры весной», — сказал Высоцкий.

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Укрінформ По материалам:

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