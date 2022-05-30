Гречка будет дешевле: эксперт спрогнозировал снижение цен на продукты — Finance.ua

Гречка будет дешевле: эксперт спрогнозировал снижение цен на продукты

Сегодня 09:15 — Недвижимость

Гречка и еще ряд продуктов в Украине скоро подорожают. Небольшого удешевления следует ждать осенью.

Об этом рассказал почетный президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины Иван Томич, передает 24 канал

По его словам, гречка может подорожать максимум на 20%. Цена на жизненно важные продукты для украинцев должна стабилизироваться с осени до начала следующего года.

«К сожалению, никто не сможет дать вам прогноз по цене гречки, но ориентиром этой цены будет ситуация в сентябре. А уже в сентябре цена будет ниже, ориентировочно на 10-20%», — отметил Томич.

Он добавил, что в сентябре-октябре начинается жатва, гречку будут собирать почти постоянно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине возник дефицит ранних овощей из-за оккупации части южных областей.

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