Гречка будет дешевле: эксперт спрогнозировал снижение цен на продукты — Finance.ua
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Гречка будет дешевле: эксперт спрогнозировал снижение цен на продукты

Сегодня 09:15Недвижимость
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Гречка и еще ряд продуктов в Украине скоро подорожают. Небольшого удешевления следует ждать осенью.
Об этом рассказал почетный президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины Иван Томич, передает 24 канал.
По его словам, гречка может подорожать максимум на 20%. Цена на жизненно важные продукты для украинцев должна стабилизироваться с осени до начала следующего года.
«К сожалению, никто не сможет дать вам прогноз по цене гречки, но ориентиром этой цены будет ситуация в сентябре. А уже в сентябре цена будет ниже, ориентировочно на 10-20%», — отметил Томич.
Он добавил, что в сентябре-октябре начинается жатва, гречку будут собирать почти постоянно.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине возник дефицит ранних овощей из-за оккупации части южных областей.
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По материалам: РБК-Україна
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