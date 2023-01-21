Граждане богатых стран утратили экономический оптимизм — опрос — Finance.ua
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Граждане богатых стран утратили экономический оптимизм — опрос

Личные финансы
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В конце 2022 года только 40% жителей планеты верят, что их семьи в следующие пять лет будут жить лучше. Это на 10 п.п. меньше, чем в 2021 году.
Об этом сообщается в опросе группы Edelman в 28 странах.
Наиболее пессимистичны жители стран с развитой экономикой: США (36%), Великобритания (23%), Германия (15%) и Япония (9%).
Граждане богатых стран утратили экономический оптимизм — опрос
Быстрорастущие экономики показали гораздо более высокие баллы, хотя и ниже, чем в прошлом году. Только Китай противостоял этой тенденции с ростом на 1 п.п. до 65%, несмотря на экономический спад, вызванный его теперь уже смягченной политикой «нулевого COVID».
Такие опасения отражают глубокую неопределенность состояния мировой экономики, поскольку война россии против Украины продолжается, а центральные банки повышают свои кредитные ставки, чтобы справиться с инфляцией.
Опрос подтвердил, как общества были поделены последствиями пандемии и инфляции. Домохозяйства с более высокими доходами по-прежнему в целом доверяют таким институтам, как правительство, бизнес, СМИ и НПО. Но отчуждение распространено среди групп с низким доходом.
«Это действительно снова показало массовый классовый разрыв», — сказал Ричард Эдельман.
Опрос выявил рост недоверия к учреждениям среди домохозяйств с низким доходом. Индекс доверия Edelman зарегистрировал средний уровень доверия ключевым учреждениям среди респондентов с высоким доходом в США на уровне 63%. Этот показатель упал до 40% посреди групп с низким доходом.

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По материалам:
РБК
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