Гранты для перерабатывающих предприятий: 115 заявок на 600 млн грн за две недели (алгоритм) — Finance.ua

Гранты для перерабатывающих предприятий: 115 заявок на 600 млн грн за две недели (алгоритм) Сегодня 10:33 — Казна и Политика

Гранты для перерабатывающих предприятий: 115 заявок на 600 млн грн за две недели (алгоритм)

За первые две недели приема заявок на развитие производств перерабатывающей промышленности подано 115 заявок на общую сумму 600 млн грн.

Среди них производители пищевой продукции, летательных аппаратов, картона, одежды и обуви, строительных материалов и смесей, машиностроители, а также те, кто еще только планирует создать перерабатывающее предприятие.

Об этом сообщило Минэкономики

«Грантовая программа поддержки перерабатывающих предприятий и четвертый год реализации демонстрирует стабильно высокий спрос. Бизнес нацелен на восстановление и развитие, и государство создает для этого необходимые условия. За первую двухнедельную волну в этом году мы получили 115 заявок на общую сумму 600 млн грн. В то же время, по условиям программы предприятия должны обеспечить еще 500 млн грн собственных взносов. Если все заявки будут отвечать требованиям программы, общий объем инвестиций в развитие перерабатывающей промышленности только за этот период может превысить 1,1 млрд грн», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Напомним, прием заявок идет постоянно — каждая волна длится две недели, а следующая стартует сразу после завершения предыдущей. В частности, с 1 марта идет вторая волна подачи заявок. Подать документы можно через платформу Дія

Как происходит рассмотрение заявок

Шаг 1: Подача заявки через портал Дія. Підприємець заполняет форму и отправляет ее вместе с бизнес-планом проекта. Образец заполненного бизнес-плана можно получить также на платформе Дія, в разделе «Как получить услугу». Заявка автоматически передается в уполномоченный банк, который вы выбрали при заполнении заявки.

Шаг 2: Проверка банком. Предварительный отбор:

проверка наличия налоговых долгов;

анализ кредитной истории предприятия;

подтверждение, что компания не ведет деятельности в рф или беларуси.

Оценка бизнес-плана:

заявитель предоставляет финансовые документы предприятия, бизнес-план и подтверждает наличие софинансирования (50% или 20% в зависимости от категории заявителя);

банк анализирует бизнес-план и их реализацию;

представитель банка посещает предприятие, чтобы проверить соответствие данных, указанных в документах.

Шаг 3: Рассмотрение заявки Минэкономики и Государственной службой занятости

Финальное решение о предоставлении грантов принимается Минэкономики и Государственной службой занятости (ГСЗ) в течение 20 рабочих дней со дня окончания волны приема, в которую была подана заявка.

заявки ранжируются по приоритетности (предприятиям в прифронтовых областях предоставляется преимущество);

анализируется экономический эффект проекта — количество созданных рабочих мест, модернизация производства, инновации.

Шаг 4: Получение финансирования

Минэкономики или ГСЗ публикуют приказ о предоставлении грантов.

Предприятие должно в течение 10 рабочих дней внести свою долю софинансирования на счет в банке

После этого государство перечисляет грантовые средства.

Расчетный срок поступления грантовых средств — 1−1,5 месяца после окончания волны подачи заявок.

Что предусматривает программа?

Максимальная сумма гранта — 8 млн грн.

Гранты предоставляются предпринимателям, которые:

уже работают в перерабатывающей отрасли и планируют расширить производство;

планируют реализовывать проект по переработке (КВЭД С).

для финансирования:

приобретение, доставки и запуска нового оборудования;

расширение и модернизация работающих производственных мощностей.

Формат поддержки — софинансирование:

50/50 — для большинства предприятий

80/20 — для производителей беспилотников, полиграфии и предприятий в зонах боевых действий

Условия использования грантов:

Бизнес должен создать от 5 рабочих мест;

Работать не менее трех лет, чтобы вернуть гранты через налоги и сборы.

Напомним, программа «Гранты для перерабатывающих предприятий» является частью государственной политики «Сделано в Украине», направленной на развитие производства, поддержку внутреннего рынка и увеличение экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.

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