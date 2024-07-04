Графики отключений света ослабят: в «Укрэнерго» назвали сроки — Finance.ua
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Графики отключений света ослабят: в «Укрэнерго» назвали сроки

Энергетика
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Графики отключений света ослабят: в «Укрэнерго» назвали сроки
Графики отключений света ослабят: в «Укрэнерго» назвали сроки
В конце июля ожидается выход из ремонтов генерирующего оборудования, что улучшит ситуацию в энергосистеме.
Об этом в эфире «Общественного» рассказал советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко.
«Мы ожидаем в конце июля улучшения ситуации, потому что есть ряд ожиданий выхода из ремонтов оборудования, производящего электроэнергию. Кроме того, традиционно для нашего климатического региона ожидается снижение температуры», — сказал Бойко.

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При этом дефицит в энергосистеме хоть и останется, однако будет существенно меньше по сравнению с текущей ситуацией.
Эксперт отметил, что высокая температура воздуха привела к большей нагрузке в системе, а соответственно — к значительным объемам ограничений.
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«Не каждый день мы максимальный объем электроэнергии импортируем. В последние дни этот объем снизился. Но НЭК „Укрэнерго“ добирает до этого максимального уровня путем привлечения аварийной помощи от наших соседей, активируя соответствующие запросы», — пояснил Бойко.
По его словам, в соседних странах также наблюдается жаркая погода и увеличение нагрузки на энергосистему. Это влияет на способность оказать аварийную помощь Украине.
По материалам:
Укрінформ
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