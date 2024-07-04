Графики отключений света ослабят: в «Укрэнерго» назвали сроки — Finance.ua

Графики отключений света ослабят: в «Укрэнерго» назвали сроки Сегодня 09:15 — Энергетика

Графики отключений света ослабят: в «Укрэнерго» назвали сроки

В конце июля ожидается выход из ремонтов генерирующего оборудования, что улучшит ситуацию в энергосистеме.

Об этом в эфире «Общественного» рассказал советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко.

«Мы ожидаем в конце июля улучшения ситуации, потому что есть ряд ожиданий выхода из ремонтов оборудования, производящего электроэнергию. Кроме того, традиционно для нашего климатического региона ожидается снижение температуры», — сказал Бойко.

При этом дефицит в энергосистеме хоть и останется, однако будет существенно меньше по сравнению с текущей ситуацией.

Эксперт отметил, что высокая температура воздуха привела к большей нагрузке в системе, а соответственно — к значительным объемам ограничений.

Читайте также При худшем сценарии у украинцев будет меньше 4-х часов света зимой

«Не каждый день мы максимальный объем электроэнергии импортируем. В последние дни этот объем снизился. Но НЭК „Укрэнерго“ добирает до этого максимального уровня путем привлечения аварийной помощи от наших соседей, активируя соответствующие запросы», — пояснил Бойко.

По его словам, в соседних странах также наблюдается жаркая погода и увеличение нагрузки на энергосистему. Это влияет на способность оказать аварийную помощь Украине.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.