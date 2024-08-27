Графики не действуют: в Киеве и четырех областях снова вводят экстренные отключения света — Finance.ua
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Графики не действуют: в Киеве и четырех областях снова вводят экстренные отключения света

Энергетика
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Графики не действуют: в Киеве и четырех областях снова вводят экстренные отключения света
Графики не действуют: в Киеве и четырех областях снова вводят экстренные отключения света
В Киеве, а также Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях вводятся экстренные отключения из-за сложной ситуации в энергетической системе.
Об этом сообщает ДТЭК со ссылкой на соответствующее распоряжение «Укрэнерго».
«Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики не действуют», — добавили в компании.
Напомним, 26 августа россия совершила одну из самых масштабных с начала полномасштабной войны ракетно-дроновых атак на украинскую энергосистему.
Ранее «Укрэнерго» анонсировало, что 27 августа во всех регионах страны будут действовать меры по ограничению потребления. С 6:00 до 11:00 и с 15:00 до 21:00 — четыре очереди отключений одновременно, в другие периоды суток — по три.
По материалам:
Finance.ua
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