Графики не действуют: в Киеве и четырех областях снова вводят экстренные отключения света — Finance.ua

Графики не действуют: в Киеве и четырех областях снова вводят экстренные отключения света Сегодня 15:45 — Энергетика

Графики не действуют: в Киеве и четырех областях снова вводят экстренные отключения света

В Киеве, а также Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях вводятся экстренные отключения из-за сложной ситуации в энергетической системе.

Об этом сообщает ДТЭК со ссылкой на соответствующее распоряжение «Укрэнерго».

«Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики не действуют», — добавили в компании.

Напомним, 26 августа россия совершила одну из самых масштабных с начала полномасштабной войны ракетно-дроновых атак на украинскую энергосистему.

Ранее «Укрэнерго» анонсировало , что 27 августа во всех регионах страны будут действовать меры по ограничению потребления. С 6:00 до 11:00 и с 15:00 до 21:00 — четыре очереди отключений одновременно, в другие периоды суток — по три.

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