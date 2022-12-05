График работы общественного транспорта, магазинов, аптек в Киеве в случае повторного блэкаута — Finance.ua

График работы общественного транспорта, магазинов, аптек в Киеве в случае повторного блэкаута Сегодня 16:00

Городской глава Киева Виталий Кличко рассказал о подготовке столичных властей и бизнеса к возможному повторному блекауту. В городе продолжат работу определенные торговые сети и рынки, общественный транспорт станет бесплатным.

Общественный транспорт

Киевский наземный электротранспорт и метро остановят свою работу в случае повторной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины и обесточивания государства. На маршрут выйдут автобусы, которые будут перевозить пассажиров бесплатно. Для этого автобусные предприятия города обеспечены автоматическими источниками энергии и необходимым запасом горючего.

Станции метро продолжат свою работу как укрытие во время воздушной тревоги и «пункты временного убежища для людей». Средняя температура на станциях колеблется в пределах 12-14 градусов. Метро оборудовано связью и доступом в интернет, электроэнергией, питьевой водой и туалетами. Вход бесплатный, однако исключительно при предъявлении удостоверения личности.

Работа продуктовых магазинов и рынков

В случае повторного блэкаута в Киеве будут работать ряд продуктовых магазинов, ТРЦ и рынков, поэтому киевляне смогут обеспечить себя необходимыми продуктами, средствами гигиены и водой.

Кличко обнародовал список торговых сетей, продуктовых рынков, магазинов (супермаркетов) и ТРЦ, которые будут продолжать работать на автономных источниках питания:

14 ТРЦ , в том числе River Mall (ул. Днепровская набережная, 10-14), Ретровиль (пр. Правды, 47), SKY MALL (пр. Романа Шухевича, 2Т), Mera Ciri (Харьковское шоссе, 19), «Атмосфера» (Столичное шоссе, 103), «ALL» (ул. Академика Заболотного, 37), «LAVINA Mall» (ул. Берковецкая, 6-Д), «Гулливер» (пл. Спортивная, 1-А), «Космомультимол» (ул. Вадима Гетьмана, 6) и другие.

Также продолжат работать некоторые точки выдачи Rozetka.

Однако торговые сети могут сокращать график работы при отсутствии электричества.

Работа аптек во время блэкаута

При полном отсутствии электроснабжения будут работать аптеки КП Фармация. Они снабжены резервными источниками питания. Также будет работать и часть частных аптек.

Список аптек, которые будут работать в столице в условиях блэкаута, по ссылке

Работа ветеринарных клиник

Квалифицированную ветеринарную помощь домашним животным в условиях отсутствия электроснабжения будут оказывать коммунальные ветлечебницы.

Лечебно-диагностические услуги домашним питомцам киевлян будут предоставлять в ветеринарных больницах, входящих в состав КП Киевская городская больница ветеринарной медицины.

При полном отсутствии электроснабжения в Киеве продолжит работать Служба учета и регистрации животных, которая также входит в состав коммунального предприятия.

Список ветеринарных клиник, которые будут работать в столице в условиях блэкаута, по ссылке

Кроме того, при отключении электроэнергии в Киеве будут работать «Пункты Несокрушимости», в которых можно будет получить все необходимые и базовые услуги. Они будут доступны совершенно бесплатно и круглосуточно. Узнать, где именно расположены такие пункты и найти ближайший к вашему местонахождению, вы можете здесь

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