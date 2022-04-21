График работы Новой почты на Пасху — Finance.ua

График работы Новой почты на Пасху

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График работы Новой почты на Пасху

В «Новой почте» сообщили о том, как будут работать отделения на Пасху.

График работы:

в субботу, 23 апреля, компания будет работать в обычном режиме;

в воскресенье, 24 апреля, отделения и адресная доставка Новой почты не будут работать;

25 апреля компания будет работать в обычном режиме.

Найти ближайшее работающее отделение и узнать график его работы можно по ссылке

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