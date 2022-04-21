График работы Новой почты на Пасху — Finance.ua

График работы Новой почты на Пасху
Сегодня 12:10 — Личные финансы График работы Новой почты на Пасху
В «Новой почте» сообщили о том, как будут работать отделения на Пасху.
График работы:
- в субботу, 23 апреля, компания будет работать в обычном режиме;
- в воскресенье, 24 апреля, отделения и адресная доставка Новой почты не будут работать;
- 25 апреля компания будет работать в обычном режиме.
Найти ближайшее работающее отделение и узнать график его работы можно по ссылке.
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