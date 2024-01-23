ГП «Леса Украины» в 2024 г. намерены нарастить темпы заготовки древесины — Finance.ua

ГП «Леса Украины» в 2024 г. намерены нарастить темпы заготовки древесины Сегодня 21:37

ГП «Леса Украины» выставило на дополнительные торги, которые состоятся по принципу голландских аукционов, более 1 млн куб. м древесины, сообщил генеральный директор предприятия Юрий Болоховец в Фейсбуке.

По его информации, этот объем рекордно древесины был накоплен за счет нереализованной в течение четвертого квартала 2023 года продукции.

«Неопределенность с границами плюс праздничный период в странах ЕС снизили спрос на древесину. Многие переработчики взяли паузу… Спрос постепенно восстанавливается, однако по некоторым сегментам рынка ситуация еще продолжает оставаться сложной», — констатировал гендиректор предприятия.

Болоховец сообщил, что из-за блокады границ потери филиалов ГП «Леса Украины» в течение трех месяцев превысили 1 млрд грн.

«Если бы не вовремя проведенная реформа, десятки лесхозов уже в январе оказались бы на грани банкротства. Только благодаря дотациям с центрального уровня работники всех (!) наших филиалов вовремя получают зарплаты. У всех филиалов есть оборотные средства для осуществления деятельности, никто не остановился», — подчеркнул он.

Говоря о планах ГП «Леса Украины» на 2024 год, Болоховец отметил, что на фоне неблагоприятных оценок перспектив рынка древесины и для переработчиков, и для продавцов сырья предприятие намерено поддерживать рынок. Уменьшение заготовок не планируется. Напротив, в объем торгов в прошлом году будет добавлено более 1 млн куб. м древесины от закрытия государственной переработки.

«Леса Украины» также продолжат работать над сокращением затрат, увеличением эффективности и исключением коррупции.

Это означает обязательную оценку и обоснование любых инвестиций, максимально открытые и конкурентные закупки, эффективное использование техники и других ресурсов. Продажа убыточных активов, оптимизация админаппарата. Снижение себестоимости ресурса благодаря строительству новых лесных дорог. Окончательное избавление от такого явления, как подмена сортности древесины и других проявлений коррупции", — констатировал гендиректор госпредприятия.

Как сообщалось, в Украине с 2016 г. началась реформа лесного хозяйства. В ее рамках уже внедрена продажа необработанной древесины на электронных аукционах. С 2021 г. в ряде областей в тестовом режиме работает интерактивная карта размещения объектов переработки древесины.

В отрасли внедрен проект «Лес в смартфоне», содержащий перечень лесорубных билетов на заготовку древесины и позволяющий проверить законность осуществления рубок на онлайн-карте ведомства.

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