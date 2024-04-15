ГП «Документ» сообщило об изменениях с 15 апреля: как оформлять украинский паспорт за рубежом — Finance.ua
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ГП «Документ» сообщило об изменениях с 15 апреля: как оформлять украинский паспорт за рубежом

Личные финансы
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ГП «Документ» сообщило об изменениях с 15 апреля: как оформлять украинский паспорт за рубежом
ГП «Документ» сообщило об изменениях с 15 апреля: как оформлять украинский паспорт за рубежом
С 15 апреля 2024 года зарубежные подразделения Государственного предприятия «Документ» работают также с электронной очередью.
Об этом напоминают ГП «Документ».

Где работают

в Германии (Мюнхен, Берлин, Кельн), Польше (Варшава, Краков, Вроцлав, Гданьск), Испании (Мадрид, Валенсия), Чехии (Прага), Словакии (Братислава), Италии (Милан) и Турции (Стамбул).
Это значит, что находящиеся за рубежом украинцы могут записаться на прием для оформления паспорта онлайн.
При этом услугу уже нельзя будет получить в порядке «живой очереди».
Как объяснили в Паспортном сервисе, дополнительно увеличено количество талонов предварительной записи и усилены средства верификации пользователей.
Зарубежные подразделения ГП «Документ» работают по сверхприоритетным направлениям для своевременного и прозрачного получения услуг и предоставления качественного сервиса гражданам Украины.
Записаться в электронную очередь граждане Украины могут бесплатно.

Как это сделать

Это можно сделать по ссылке на официальном портале ГП «Документ».
Проверить адрес, график работы и список услуг можно на официальном веб-сайте и социальных сетях:
Напомним, ГМС в очередной раз призывали не пользоваться услугами так называемых посредников при оформлении каких-либо документов.
Больше об «упрощенной процедуре» оформления документов, которые предлагают мошенники, и о других мошеннических действиях злоумышленников читайте по этой ссылке.

Как работает шеринг документов в Дії

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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