Готовы ли украинцы на территориальные уступки ради мира — опрос (инфографика) — Finance.ua
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Готовы ли украинцы на территориальные уступки ради мира — опрос (инфографика)

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Готовы ли украинцы на территориальные уступки ради мира — опрос (инфографика)
Готовы ли украинцы на территориальные уступки ради мира — опрос (инфографика)
52% украинцев категорически против любых территориальных уступок (в феврале 2025 года — 50%). Готовы принять определенные территориальные потери — 38% (в феврале 2025 — 39%).
Об этом говорится в опросе КМИС.
Если речь идет об официальном признании отдельных территорий частью россии, то подавляющее большинство (68%) будут против.
  • Готовые принять — 24% (отметим, что мы говорим об «отдельных территориях», а не всех оккупированных территориях; в зависимости от территорий может быть существенная дифференциация).
  • Также абсолютное большинство — 78% - отвергают передачу под контроль россии территорий, контролируемых Украиной. Готовы принять — всего 15%.
Единственный вариант, где по крайней мере есть пространство для дискуссий — де-факто признание контроля россии без признания де-юре. Даже в этом случае 43% готовы принять, а категорически против — 48%.
Однако как показывали другие опросы КМИС, если мирный план будет включать гарантии безопасности и другие важные для будущего Украины составляющие, то без энтузиазма, но более половины могут принять такой сценарий завершения войны.
Таким образом, с точки зрения общественного мнения любой вариант, включающий официальное признание украинских территорий частью россии или тем более передачу под контроль россии неоккупированных территорий — будет отвергнут.
Однако украинцы сохраняют здравую гибкость и даже в контексте контроля территорий готовы к обсуждению компромиссного варианта признания де-факто контроля россии без его признания де-юре.
Готовы ли украинцы на территориальные уступки ради мира — опрос (инфографика)
По материалам:
Finance.ua
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