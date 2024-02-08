Готовы ли украинцы менять квалификацию: кем хотят стать — исследование (инфографика) — Finance.ua
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Готовы ли украинцы менять квалификацию: кем хотят стать — исследование (инфографика)

Личные финансы
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Готовы ли украинцы менять квалификацию: кем хотят стать — исследование (инфографика)
Готовы ли украинцы менять квалификацию: кем хотят стать — исследование (инфографика)
Опрос показал, что украинцы готовы переучиваться и перепрофилироваться для того, чтобы зарабатывать больше и быть полезными в восстановлении Украины. 49% соискателей готовы сменить профессию и работать руками, если возникнут сложности в трудоустройстве.
Об этом говорится в исследовании GRC.
Готовы ли украинцы менять квалификацию: кем хотят стать — исследование (инфографика)
54% респондентов заявили, что готовы приобретать новые профессии.

Кем хотят стать

Наибольшее количество респондентов (27%) хотели бы стать психологами, 19% - соцработниками, 18% - инженерами, 14% - водителями и 12% - военными.

Планы на 2024 год

По результатам опроса, 82% украинцев связывают свое будущее с Украиной и планируют оставаться в Украине. 5% респондентов планируют по окончании войны вернуться в Украину. При этом 9% респондентов намерены уехать за границу всей семьей, как только будет такая возможность, и найти работу или начать предпринимательскую деятельность.
Еще 4% респондентов планируют и после окончания войны остаться за границей.
36% опрошенных считают, что возвращение украинцев из-за границы является одним из факторов успешного восстановления Украины после войны.
Готовы ли украинцы менять квалификацию: кем хотят стать — исследование (инфографика)

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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