Готовимся к выезду за границу на авто: бесплатный вебинар о Зеленой карте — Finance.ua

Готовимся к выезду за границу на авто: бесплатный вебинар о Зеленой карте Сегодня 09:10 — Личные финансы

Готовимся к выезду за границу на авто: бесплатный вебинар о Зеленой карте

Планируете поездку за границу на автомобиле? Советуем заранее подготовиться к ней и приобрести полис страхования для авто Зеленая карта.

В случае отсутствия Зеленой карты, можно «влететь» на круглую сумму — размер штрафа зависит от страны и может составлять до 1 тыс. евро.

Например, в Польше штраф составляет 2800 злотых (более 19 тыс. грн), если страховой полис отсутствует от 4 до 14 дней, и 5600 злотых (38 тыс. 470 грн), если вы ездили на авто без полиса более 14 дней.

В Германии штраф за отсутствие Зеленой карты может составить от 40 евро, а также есть возможность остановки на границе и отказа во въезде на территорию страны.



В Австрии штраф может составить до 800 евро. Также водитель может быть лишен права управления транспортным средством на территории Австрии до получения Зеленой карты.



Кроме того, из-за отсутствия страховки в ЕС могут даже запретить пересекать границу в будущем. Так что если вы планируете выезд за границу на автомобиле, стоит заботиться о наличии этого страхового полиса.

📗 Актуальная информация о Зеленой карте

За последний год стоимость страхования и правила получения полиса изменились так быстро, что трудно найти актуальную информацию. Поэтому приглашаем вас посетить бесплатный вебинар , где специалисты в сфере страхования предоставят актуальные практические советы и расскажут, как выбрать выгодное страхование.

На вебинаре обсудим все важнейшие вопросы, касающиеся путешествия за границу на автомобиле, в частности:

Как подготовить авто к поездке за границу (+ инфо о платных дорогах);

Штрафы за границей и стоимость Зеленой карты;

Что такое Зеленая карта и зачем она нужна;

Электронный полис и реакция иностранных пограничников на нашу диджитализацию;

Что делать при наступлении страхового события за границей;

Как проходит процесс урегулирования по Зеленой карте (расскажет эксперт из страховой компании)

После презентации главный спикер ответит на личные вопросы зрителей относительно страхования и/или урегулирования убытков в случае наступления ДТП за границей.

Кроме того, всех участников ждет приятный бонус от сайта Finance.ua!

🎙 Спикеры:

Дарья Горбач — специалист с более чем 8-летним опытом в сфере страхования (как в отдельных страховых компаниях, так и в агрегаторах страховых услуг), руководитель Службы заботы о клиентах страхового бизнеса Finance.ua;

Михаил Гайданка — приглашенный эксперт из страховой компании-лидерау по Зеленой карте «УСГ». Занимает должность начальника отдела по урегулированию договоров международного страхования.



Вебинар состоится 22 февраля 2023 года в 12:00.

Участие в вебинаре бесплатно при условии предварительной регистрации.

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