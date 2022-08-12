Государству вернули землю столичного университета стоимостью свыше ₴34 млн — Finance.ua

Государству вернули землю столичного университета стоимостью свыше ₴34 млн Сегодня 19:37 — Казна и Политика

Государству вернули землю столичного университета стоимостью свыше ₴34 млн

В Киеве суд вернул в государственную собственность земельный участок университета стоимостью более 34 млн. гривен.

Об этом Киевская городская прокуратура сообщает в Телеграм

Совместными усилиями ювенальных прокуроров столичной и Подольской окружной прокуратуры города Киева выполнено решение суда о возврате в государственную собственность земельного участка площадью почти 1 га по ул. Новополевая стоимостью более 34 млн гривен.

«Установлено, что указанный земельный участок закреплен на праве постоянного пользования за Государственным университетом инфраструктуры и технологий. Решение о его отчуждении Киевской городской государственной администрацией как распорядителем земли государственной собственности не принималось», — говорится в сообщении.

Вместе с этим на основании поддельного свидетельства о приобретении на публичных торгах недвижимого имущества, а также определения одного из районных судов Херсонской области земельный участок выбыл из собственности государства в пользу физических лиц.

Защищая интересы государства, прокуратура обратилась в суд с иском об отмене решений о государственной регистрации права собственности на указанный земельный участок, который судом удовлетворен в полном объеме.

«В настоящее время усилиями ювенальных прокуроров решение суда реально выполнено — земельный участок возвращен в собственность государства», — подчеркнули в прокуратуре.

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Укрінформ По материалам:

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