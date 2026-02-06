Государство возвращает деньги! Кто и сколько получит в 2026 году? Что можно приобрести за выплаты? Сегодня 09:15

Вам вернут деньги за сгоревшую технику после блекаутов, генератор для бизнеса и разрушенное предприятие из-за войны.

На нашем YouTube-канале вышло новое видео, в котором подробно объясняем, кому и в каких случаях государство будет возвращать деньги в 2026 году: от компенсаций за испорченную технику во время блэкаутов до возмещения военных убытков и пособия на генераторы.

💡 Компенсации за сгоревшую технику после блэкаутов

Бытовая техника выходит из строя не из-за самого отключения света, а из-за перепадов напряжения, которые нарушают государственные стандарты качества электроэнергии. За это отвечают операторы системы распределения — облэнерго. Украинцы имеют право на компенсацию, если техника испортилась из-за:

резких скачков напряжения;

обрыва нулевого провода;

подачи электроэнергии с параметрами вне нормы.

В 2026 году также действуют гарантированные компенсации от НКРЭКУ:

200 грн — для бытовых потребителей;

400 грн — для малого бизнеса;

600 грн — для других организаций.

Это минимальные суммы, которые засчитываются авансом в платежках. Если доказать, что техника сгорела именно из-за некачественной электроэнергии, оператор обязан возместить полную стоимость ремонта или замены. В видео подробно разбираем пошаговый алгоритм действий: фиксацию аварии, составление акта, сбор доказательств и подачу претензии.

💼 Возмещение военных убытков для бизнеса

Отдельную часть выпуска посвятили новой программе компенсаций для предпринимателей, которая действует с 1 января. Государство будет частично покрывать потери бизнеса от ракетных и дроновых атак, а также компенсировать часть стоимости страхования от военных рисков.

Компенсации возможны за:

уничтоженное или поврежденное имущество;

производственное оборудование и технику.

Максимальная сумма возмещения до 10 млн грн, но программа не распространяется на временно оккупированные территории и зоны активных боевых действий. В видео также разъясняем условия роли, размеры взносов и риски для бизнесменов.

🔌 Деньги на генераторы и автономное питание

Еще одно направление поддержки — компенсации для ФЛП и малого бизнеса, работающих во время блэкаутов. Предприниматели 2−3 групп с наемными работниками могут получить единовременную безвозвратную помощь от 7,5 до 15 тыс. грн.

Средства можно потратить на:

генераторы, аккумуляторы, инверторы;

зарядные станции и солнечные панели;

горючее или оплату электроэнергии.

Также бизнес может воспользоваться льготными кредитами под 0% в рамках программы 5−7-9% для закупки генерационного оборудования.

Подробные разъяснения, примеры и практические советы — в видео на YouTube-канале Finance.ua 👇

