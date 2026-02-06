0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Государство возвращает деньги! Кто и сколько получит в 2026 году? Что можно приобрести за выплаты?

20
Вам вернут деньги за сгоревшую технику после блекаутов, генератор для бизнеса и разрушенное предприятие из-за войны.
Вам вернут деньги за сгоревшую технику после блекаутов, генератор для бизнеса и разрушенное предприятие из-за войны.
На нашем YouTube-канале вышло новое видео, в котором подробно объясняем, кому и в каких случаях государство будет возвращать деньги в 2026 году: от компенсаций за испорченную технику во время блэкаутов до возмещения военных убытков и пособия на генераторы.

💡 Компенсации за сгоревшую технику после блэкаутов

Бытовая техника выходит из строя не из-за самого отключения света, а из-за перепадов напряжения, которые нарушают государственные стандарты качества электроэнергии. За это отвечают операторы системы распределения — облэнерго. Украинцы имеют право на компенсацию, если техника испортилась из-за:
  • резких скачков напряжения;
  • обрыва нулевого провода;
  • подачи электроэнергии с параметрами вне нормы.
В 2026 году также действуют гарантированные компенсации от НКРЭКУ:
  • 200 грн — для бытовых потребителей;
  • 400 грн — для малого бизнеса;
  • 600 грн — для других организаций.
Это минимальные суммы, которые засчитываются авансом в платежках. Если доказать, что техника сгорела именно из-за некачественной электроэнергии, оператор обязан возместить полную стоимость ремонта или замены. В видео подробно разбираем пошаговый алгоритм действий: фиксацию аварии, составление акта, сбор доказательств и подачу претензии.

💼 Возмещение военных убытков для бизнеса

Отдельную часть выпуска посвятили новой программе компенсаций для предпринимателей, которая действует с 1 января. Государство будет частично покрывать потери бизнеса от ракетных и дроновых атак, а также компенсировать часть стоимости страхования от военных рисков.
Компенсации возможны за:
  • уничтоженное или поврежденное имущество;
  • производственное оборудование и технику.
Максимальная сумма возмещения до 10 млн грн, но программа не распространяется на временно оккупированные территории и зоны активных боевых действий. В видео также разъясняем условия роли, размеры взносов и риски для бизнесменов.

🔌 Деньги на генераторы и автономное питание

Еще одно направление поддержки — компенсации для ФЛП и малого бизнеса, работающих во время блэкаутов. Предприниматели 2−3 групп с наемными работниками могут получить единовременную безвозвратную помощь от 7,5 до 15 тыс. грн.
Средства можно потратить на:
  • генераторы, аккумуляторы, инверторы;
  • зарядные станции и солнечные панели;
  • горючее или оплату электроэнергии.
Также бизнес может воспользоваться льготными кредитами под 0% в рамках программы 5−7-9% для закупки генерационного оборудования.
Подробные разъяснения, примеры и практические советы — в видео на YouTube-канале Finance.ua 👇
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems