Государство возвращает деньги! Кто и сколько получит в 2026 году? Что можно приобрести за выплаты?

На нашем YouTube-канале вышло новое видео, в котором подробно объясняем, кому и в каких случаях государство будет возвращать деньги в 2026 году: от компенсаций за испорченную технику во время блэкаутов до возмещения военных убытков и пособия на генераторы.
💡 Компенсации за сгоревшую технику после блэкаутов
Бытовая техника выходит из строя не из-за самого отключения света, а из-за перепадов напряжения, которые нарушают государственные стандарты качества электроэнергии. За это отвечают операторы системы распределения — облэнерго. Украинцы имеют право на компенсацию, если техника испортилась из-за:
- резких скачков напряжения;
- обрыва нулевого провода;
- подачи электроэнергии с параметрами вне нормы.
В 2026 году также действуют гарантированные компенсации от НКРЭКУ:
- 200 грн — для бытовых потребителей;
- 400 грн — для малого бизнеса;
- 600 грн — для других организаций.
Это минимальные суммы, которые засчитываются авансом в платежках. Если доказать, что техника сгорела именно из-за некачественной электроэнергии, оператор обязан возместить полную стоимость ремонта или замены. В видео подробно разбираем пошаговый алгоритм действий: фиксацию аварии, составление акта, сбор доказательств и подачу претензии.
💼 Возмещение военных убытков для бизнеса
Отдельную часть выпуска посвятили новой программе компенсаций для предпринимателей, которая действует с 1 января. Государство будет частично покрывать потери бизнеса от ракетных и дроновых атак, а также компенсировать часть стоимости страхования от военных рисков.
Компенсации возможны за:
- уничтоженное или поврежденное имущество;
- производственное оборудование и технику.
Максимальная сумма возмещения до 10 млн грн, но программа не распространяется на временно оккупированные территории и зоны активных боевых действий. В видео также разъясняем условия роли, размеры взносов и риски для бизнесменов.
🔌 Деньги на генераторы и автономное питание
Еще одно направление поддержки — компенсации для ФЛП и малого бизнеса, работающих во время блэкаутов. Предприниматели 2−3 групп с наемными работниками могут получить единовременную безвозвратную помощь от 7,5 до 15 тыс. грн.
Средства можно потратить на:
- генераторы, аккумуляторы, инверторы;
- зарядные станции и солнечные панели;
- горючее или оплату электроэнергии.
Также бизнес может воспользоваться льготными кредитами под 0% в рамках программы 5−7-9% для закупки генерационного оборудования.
