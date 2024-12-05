Государство приобрело 1000 автобусов, изготовленных в Украине — Finance.ua

Государство приобрело 1000 автобусов, изготовленных в Украине Сегодня 07:44 — Фондовый рынок

В течение 2023−24 годов громады закупили 1000 школьных автобусов стоимостью более 3 млрд грн. Об этом сообщает Укравтопром.

Автобусы закупили у четырех национальных автомобильных заводов. Таким образом учащиеся получили необходимый транспорт, а украинский бизнес, который платит налоги и поддерживает экономику — заказ от государства.

Кроме того, благодаря этой программе около 10 тыс. работников заводов и смежных предприятий в Украине имели работу и ресурс для развития. Ведь для производства одного отечественного автобуса дополнительно привлекается 212 украинских компаний.

В 2025 году Кабмин также предусмотрел субвенцию на закупку автобусов украинского производства в размере 1,6 млрд грн.

Ранее сообщалось, что в Украине могут ослабить требования по экологическим нормам для автобусов. Если нардепы поддержат соответствующий проект Закона, требования по соответствию Евро-6 для транспортных средств по кодам УКТОКС 8701 20, 8702, 8704, 8705 как для новых, так и бывших в употреблении отсрочены до 2027 года.

Напомним, при продаже автобуса, грузовика, прицепа, трактора, спецтехники и прочего движимого имущества размер военного сбора составляет 5% от оценочной стоимости даже на первую операцию в году.

MMR По материалам:

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