Государство не будет ждать выплаты репараций, чтобы начать восстановление жилья — Шуляк — Finance.ua
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Государство не будет ждать выплаты репараций, чтобы начать восстановление жилья — Шуляк

Сегодня 08:00Личные финансы
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Государство не будет ждать выплаты репараций, чтобы начать восстановление жилья — ШулякГосударство не будет ждать выплаты репараций, чтобы начать восстановление жилья — Шуляк
Украинцы подали 135 тысяч сообщений о поврежденном/разрушенном жилье. Общая площадь такого жилья сейчас составляет 9,4 миллиона квадратных метров.
Об этом на встрече с компаниями Европейской Бизнес Ассоциации сообщила председатель партии «Слуга Народа», заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.
Запуск процесса компенсации такого жилья в Украине планируется уже в скором времени, не дожидаясь международных судов и получения репараций.

Кому компенсируют в первую очередь?

Компенсация жилья в первую очередь будет происходить для физических лиц и только для граждан Украины, сообщила нардеп.
«Будет и вторая очередь, куда будет включен бизнес и работа с утраченным, уничтоженным или поврежденным имуществом юридических лиц, однако физлица сейчас в приоритете. В частности, в первую очередь речь идет о многодетных семьях, людях с инвалидностью, участниках боевых действий», — цитируется в сообщении Шуляк.
Для этого в первом чтении был принят законопроект № 7198, предусматривающий компенсацию жилья и незавершенного строительства метрами жилой площади, а не деньгами.
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Предполагается, что можно выбрать застройщика, объект и даже другой равноценный населенный пункт.
На ремонт поврежденного жилья, которое может быть восстановлено, будут предоставлены средства.
Вопрос восстановления жилого фонда обсуждался и с президентом, в частности, необходимость использования новых подходов к градостроительству, новых требований к стройматериалам, развитие инфраструктуры, меры энергоэффективности и безопасности при проектировании будущих жилых домов и кварталов, говорится в сообщении.
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Новое жилье, коммунальные и коммерческие помещения будут строиться с учетом новых требований к безопасности и обязательным проектированием бомбоубежищ, также рассматривается строительство стационарных укрытий рядом со старым фондом.
Кроме того, Шуляк заявила, что уже есть интерес и желание отдельных городов и стран мира помогать с восстановлением разных регионов Украины.

Что и когда получат украинцы вместо разрушенного жилья

По материалам: Економічна Правда
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