Государство не будет ждать выплаты репараций, чтобы начать восстановление жилья — Шуляк

Сегодня 08:00 — Личные финансы

Государство не будет ждать выплаты репараций, чтобы начать восстановление жилья — Шуляк

Украинцы подали 135 тысяч сообщений о поврежденном/разрушенном жилье. Общая площадь такого жилья сейчас составляет 9,4 миллиона квадратных метров.

Об этом на встрече с компаниями Европейской Бизнес Ассоциации сообщила председатель партии «Слуга Народа», заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Запуск процесса компенсации такого жилья в Украине планируется уже в скором времени, не дожидаясь международных судов и получения репараций.

Кому компенсируют в первую очередь?

Компенсация жилья в первую очередь будет происходить для физических лиц и только для граждан Украины, сообщила нардеп.

«Будет и вторая очередь, куда будет включен бизнес и работа с утраченным, уничтоженным или поврежденным имуществом юридических лиц, однако физлица сейчас в приоритете. В частности, в первую очередь речь идет о многодетных семьях, людях с инвалидностью, участниках боевых действий», — цитируется в сообщении Шуляк.

Для этого в первом чтении был принят законопроект № 7198, предусматривающий компенсацию жилья и незавершенного строительства метрами жилой площади, а не деньгами.

Предполагается, что можно выбрать застройщика, объект и даже другой равноценный населенный пункт.

На ремонт поврежденного жилья, которое может быть восстановлено, будут предоставлены средства.

Вопрос восстановления жилого фонда обсуждался и с президентом, в частности, необходимость использования новых подходов к градостроительству, новых требований к стройматериалам, развитие инфраструктуры, меры энергоэффективности и безопасности при проектировании будущих жилых домов и кварталов, говорится в сообщении.

Читайте также Компенсация за разрушенное жилье: предельную площадь частных домов предлагают увеличить

Новое жилье, коммунальные и коммерческие помещения будут строиться с учетом новых требований к безопасности и обязательным проектированием бомбоубежищ, также рассматривается строительство стационарных укрытий рядом со старым фондом.

Кроме того, Шуляк заявила, что уже есть интерес и желание отдельных городов и стран мира помогать с восстановлением разных регионов Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.