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Государство может задолжать банкам 10 млрд грн — НБУ

Кредит&Депозит
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НБУ предлагает просмотреть фокус программы
НБУ предлагает просмотреть фокус программы
Задолженность государства перед банками по выплате компенсаций по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» до конца 2026 года может составить около 10 млрд грн.
Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Первин Дадашова, передает «Интерфакс-Украина».
По ее словам, после изменения условий программы банки будут получать меньшую компенсацию, что должно снизить бюджетные расходы во втором полугодии.
«По новым правилам банки будут получать меньшую компенсацию, и это означает, что расходы по программе должны сократиться на вторую половину года. Но, по нашим оценкам, до конца года мы увидим долг около 10 миллиардов», — отметила она.
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Задолженность продолжает расти

В прошлом году задолженность составила около 8 млрд. грн. Оценка на конец 2026 года предварительная и может измениться в зависимости от динамики программы во втором полугодии, от того, как быстро скажется пересмотр компенсационных ставок, и возможного дальнейшего расширения программы.
По данным июньского Отчета о финансовой стабильности, к началу июня доля кредитов по программе «5−7-9%» в гривневом портфеле бизнеса возросла до 33%. Расширение поддержки увеличило нагрузку на бюджет программы и значительно усилило риск дальнейшего накопления задолженности государства перед банками.

НБУ предлагает пересмотреть фокус программы

Нацбанк считает, что льготное кредитование должно быть доступно, прежде всего, для наиболее уязвимых к военным рискам заемщиков, тогда как значительная часть участников программы способна привлекать и обслуживать кредиты на рыночных условиях без субсидий.
Первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук отметил, что программа «5−7-9%» и государственные гарантии должны быть сфокусированы на прифронтовых регионах и секторах, где необходимо компенсировать недостатки рынка или предоставить дополнительный стимул для развития.

Справка Finance.ua:

  • 10 июня правительство уменьшило маржу банков по отдельным кредитам в рамках программы;
  • для микробизнеса по инвестиционным кредитам ее снизили с 6 до 4 процентных пунктов, для малого бизнеса — с 4 до 3 п.п., для среднего бизнеса с 3 до 2 п.п., для стартапов с 6 до 4 п.п., а для физических лиц-предпринимателей с 12 до 5 п.п.;
  • также правительство ввело новое направление финансирования в рамках программы — кредиты до 150 млн грн на отстройку или восстановление имущества предприятий, разрушенного или поврежденного в результате войны;
  • ставка по таким кредитам составит 0,1% годовых в течение первых двух лет. В дальнейшем она будет расти до 5, 7 или 9% в зависимости от размера бизнеса и прироста количества рабочих мест.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
КредитыНБУБанки Украины
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