Государство будет оплачивать контрактное обучение: как будут работать новые образовательные гранты Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Более 25 тысяч студентов получили государственную грантовую поддержку в рамках пилотного проекта

В Украине на законодательном уровне планируется ввести гранты как новую модель государственной поддержки получения высшего образования.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.

Законопроект № 10399, предусматривающий новую модель государственной поддержки получения высшего образования, подготовлен ко второму чтению в Верховной Раде.

Введение новой системы будет происходить поэтапно. Нормы, касающиеся академических грантов, должны вступить в силу через месяц после официального опубликования закона.

Основные положения новой модели финансирования высшего образования планируют ввести с 1 января 2027 года.

Бесплатное обучение на бюджете

В Министерстве образования и науки подчеркивают, что законопроект не отменяет бесплатное высшее образование. Государственные и региональные бюджетные места останутся инструментом бесплатного обучения на конкурсной основе для поступающих всех специальностей.

В то же время, государственные гранты станут дополнительным механизмом поддержки. Если поступающий пройдет конкурсный отбор на контрактную форму обучения, государство сможет полностью или частично компенсировать стоимость образования за счет гранта.

Какие виды грантов предусматривает законопроект

На уровне закона предлагается закрепить пять видов государственных грантов:

академические — для поступающих с высокими результатами национального мультипредметного теста (НМТ);

специальные — за выдающиеся спортивные или художественные достижения;

социальные — для уязвимых и социально незащищенных категорий населения;

гранты Героев — для участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, лиц с особыми заслугами перед Родиной и пострадавших участников Революции Достоинства;

гранта для подготовки офицеров запаса.

Более 25 тысяч студентов уже получили гранты

Более 25 тысяч студентов получили государственную грантовую поддержку в рамках пилотного проекта. Средний размер гранта составляет 23 600 грн.

Количество бюджетных мест будет определяться исходя из прогноза потребностей рынка труда. Для этого предусмотрено создание информационно-аналитической системы, которая собирает и анализирует данные о потребностях экономики и общества в специалистах.

Безопасность и оборона остаются ключевым направлением государственного заказа. Государство будет финансировать подготовку специалистов для сектора безопасности и обороны в соответствии с определенными потребностями и гарантировать трудоустройство по специальности в соответствующих структурах.

Новые возможности для повторного обучения

Законопроект также расширяет возможности для образования на протяжении жизни. Люди, которые уже получали образование за средства бюджета или с государственным грантом, смогут повторно получить ту же степень с государственной поддержкой при определенных условиях. Это важно для ветеранов, людей, которые меняют профессию, и тех, кто по состоянию здоровья больше не может работать по предыдущей специальности.

Права и возможности студентов, которые уже учатся, сохраняются. Они продолжат обучение на условиях, действовавших на момент зачисления.

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