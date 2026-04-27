Гоструда готовит изменения в правилах проверок бизнеса
В Украине планируется изменить подход к проверкам работодателей. Государственная служба Украины по вопросам труда внедряет риск-ориентированную балльную систему, согласно которой частота инспекций будет зависеть от уровня рисков на конкретном предприятии.
Для чего это
Цель нововведений — сделать государственный контроль более прогнозируемым, объективным и привязанным к реальным нарушениям, а не только формальным критериям. Фактически речь идет о новом механизме оценки риска бизнеса, который будет влиять на периодичность проверок.
Как будет работать новая система проверок
Каждому предприятию будут начисляться баллы по ряду критериев, в частности, за нарушение трудового законодательства, уровень производственных рисков и отдельные социальные показатели, такие как занятость и уровень оплаты труда.
Именно общее количество баллов будет определять, как часто предприятие будут проверять инспекторы:
более 41 балла — высокая степень риска, проверка раз в 2 года;
21−40 баллов — средний риск, проверка раз в 3 года;
Отдельные критерии также могут уменьшаться до 50% при условии надлежащей социальной политики работодателя.
Зачем это работодателям
Практически система вводит своеобразный рейтинг риска компании, на который работодатель может оказывать влияние своими решениями.
Логика проста:
больше нарушений — более частые проверки;
более высокий уровень ответственности — меньше контроля.
То есть впервые частота проверок будет в значительной степени зависеть не только от государственного органа, но и от поведения самого бизнеса. Для работодателей это означает не только новые требования, но и возможность уменьшать регуляторное давление через соблюдение стандартов.