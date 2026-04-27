Гоструда готовит изменения в правилах проверок бизнеса

Проверка Гоструда
В Украине планируется изменить подход к проверкам работодателей. Государственная служба Украины по вопросам труда внедряет риск-ориентированную балльную систему, согласно которой частота инспекций будет зависеть от уровня рисков на конкретном предприятии.

Для чего это

Цель нововведений — сделать государственный контроль более прогнозируемым, объективным и привязанным к реальным нарушениям, а не только формальным критериям. Фактически речь идет о новом механизме оценки риска бизнеса, который будет влиять на периодичность проверок.

Как будет работать новая система проверок

Каждому предприятию будут начисляться баллы по ряду критериев, в частности, за нарушение трудового законодательства, уровень производственных рисков и отдельные социальные показатели, такие как занятость и уровень оплаты труда.
Именно общее количество баллов будет определять, как часто предприятие будут проверять инспекторы:
  • более 41 балла — высокая степень риска, проверка раз в 2 года;
  • 21−40 баллов — средний риск, проверка раз в 3 года;
  • до 20 баллов — низкий риск, проверка раз в 5 лет.
Таким образом, частота государственного контроля напрямую будет зависеть от рисковости деятельности работодателя.

За что будут начислять баллы

Новая модель подразумевает конкретные критерии оценки. Среди них:
  • задолженность по зарплате — +4 балла;
  • выплата зарплаты на уровне минимальной — +2 балла;
  • использование опасного оборудования — до +41 балла;
  • труд несовершеннолетних — до +32 баллов.
Отдельный блок касается занятости:
  • невыполнение норматива трудоустройства лиц с инвалидностью — +20 баллов;
  • нарушение правил трудоустройства иностранцев — +15 баллов.
Наибольший вес в системе будут иметь факторы, связанные с рисками для жизни и здоровья работников.

Что может снизить рисковость предприятия

Система предусматривает не только штрафные критерии, но и положительные факторы, позволяющие снизить количество баллов.
В частности, на оценку могут оказывать положительное влияние:
  • наличие системы управления охраной труда по ДСТУ ISO 45001:2019;
  • программы психосоциальной поддержки работников;
  • ответственная политика занятости.
Например, сертификация по ISO может снизить показатель риска на 30 баллов, что потенциально позволяет перейти к более низкой категории проверок.
Отдельные критерии также могут уменьшаться до 50% при условии надлежащей социальной политики работодателя.

Зачем это работодателям

Практически система вводит своеобразный рейтинг риска компании, на который работодатель может оказывать влияние своими решениями.
Логика проста:
  • больше нарушений — более частые проверки;
  • более высокий уровень ответственности — меньше контроля.
То есть впервые частота проверок будет в значительной степени зависеть не только от государственного органа, но и от поведения самого бизнеса. Для работодателей это означает не только новые требования, но и возможность уменьшать регуляторное давление через соблюдение стандартов.
Светлана Вышковская
По материалам:
Finance.ua
БизнесРабота
